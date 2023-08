La madre de Almudena Cid, al conocer la nueva vida de Christian Gálvez: "Te quiero libre"

Almudena Cid cuenta con el apoyo de su madre / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Almudena Cid se encuentra en el punto de mira tras conocerse el 'bombazo' por partida doble, que su exmarido Christian Gálvez ha compartido junto a su mujer Patricia Pardo. Un duro varapalo para la exgimnasta, cuyos planes de futuro junto al presentador se vieron truncados hace casi dos años. Ahora, ha sido el entorno de Almudena Cid quien se ha pronunciado acerca de la complicada etapa por la que pasa la que fuera concursante de 'Masterchef Celebrity', para defender la posición de la protagonista.

Una de las parejas más mediáticas de nuestro país ha destapado un bombazo por partida doble a través de sus redes sociales. Patricia Pardo y Christian Gálvez llevan más de un año casados y esperan la llegada de su primer hijo en común, según ellos mismos adelantaron con una fotografía del cielo el día en que pasaron por el altar de forma secreta: "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" escribían en Instagram.

Mina Tostado defiende la libertad de su hija Almudena Cid

Un matrimonio de más de 11 años que terminó de forma inesperada pars Almudena Cid y por su puesto, para su entorno. Es por eso que su madre, nada más conocer la noticia, ha querido pronunciarse sobre la decisión del que fue su yerno. Ya en el pasado fue el entorno de Almudena Cid quien tachó de "mentiroso" al presentador tras conocerse el reparto de bienes. Mina Tostado, madre de la gimnasta, ha compartido un texto de Agustín García Calvo en el que mencionaba a su hija, y la importancia de sentirse libre, estés en pareja o no.

"Libre te quiero" es el título del fragmento que la madre de la deportista ha querido compartir en sus redes sociales, como recordatorio hacia su hija de que no es propiedad de nadie y que ha de volar por su cuenta en estos momentos: "Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", escribe Mina Tostado a su hija.