El mal trago de Marta Riesco en el médico antes de una prueba: “Estoy aquí, acojonada”

Marta Riesco.

En el último tiempo, Marta Riesco ha usado sus redes sociales para hablar sobre sus problemas de salud mental. Ha pasado varios baches en su vida que le han marcado, y que ha querido compartir con sus seguidores. Uno de sus mayores problemas, ha sido su ruptura con Antonio David Flores. Tal y como ha contado ha sido un largo proceso de sanación, que ha ido contando a sus seguidores en el día a día. Acostumbrada a hablar sobre su vida cotidiana, ha hablado sobre la última prueba médica a la que se ha sometido esta semana.

La prueba médica de Marta Riesco

Marta Riesco ha hablado sobre la mamografía que se hacía esta semana a forma de revisión. Una mamografía que había retrasado por miedo. La reportera ha compartido una reflexión tras su última cita en el médico. "Me da vergüenza contaros algo pero lo voy a hacer por si os sirve a alguna. Llevo casi 3 años sin hacerme una mamografía por miedo. Mi abuela tuvo cáncer de mama y siempre he ido retrasando la cita. Una vez y otra durante estos años. Me ponía cualquier excusa y la cancelaba. Hoy estoy aquí, acojonada, pero sin cancelar la cita", ha confesado a sus seguidores, vía instagram.

Tras su storie, la reportera se ha sincerado de nuevo en su cuenta de redes sociales y ha dado las gracias a todas las personas que le han contestado apoyándola y dándole ánimos sobre su prueba. Otra parte de sus seguidores también le han confesado haberse sentido igual que ella y dejar de hacerse pruebas 'por miedo' a lo malo. Riesco, confesaba haberse sentido segura durante la prueba, después de que su médico le ayudara a estar traquila durante la sesión, "qué gusto que haya médicos así", ha confesado a través de sus stories de instagram.