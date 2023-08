Marta Riesco le pide ayuda a Ayuso: "hablo de lo que me hace daño , lo expongo y me defiendo"

Marta Riesco / LNE

Marta Riesco, exreportera de Telecinco ha tenido que salir en los últimos mese a defenderse a raíz de unas informaciones que se hacían públicas que la relacionaban con su expareja. Unas declaraciones que ha tenido que desmentir "absolutamente falso" a través de sus redes sociales.

Tras las acusaciones públicas que han hecho sobre ella, la reportera, amenazó con hablar sobre algunas de las caras conocidas de Telecinco, unas acusaciones que le hicieron perder su trabajo, ya que fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas raras veces vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Se refugia en sus redes sociales

Tras la pérdida de su trabajo en Telecinco, Riesco se ha refugiado en sus redes sociales y muestra su día a sus seguidores, sus nuevos confidentes. Sin embargo, una nueva confesión la ha vuelto a poner en el punto de mira.

El paparazzi Diego Arrabal, quien aseguró que la exreportera pedía una ingente cantidad de dinero para hundir al que fuese su pareja, Antonio David; y a su hija, Rocío Flores. En este sentido, Marta Riesco aseguró que eso es "absolutamente falso".

En su Instagram, la periodista ha colgado un vídeo en el que aparece Diego Arrabal haciendo un directo en su canal de Yotutube y preguntando "cuántos amigos tiene" y alegando que "tiene varias carreras. Una es periodismo y la otra la has aprendido por tu cuenta”. Insinúa. En las imágenes que ha compartido Riesco, el paparazzi también hace una peineta a la cámara.

Marta Riesco ha emprendido una cruzada contra aquellos haters de Instagram que se esconden en perfiles falsos que usan solo para criticar, así como aquellos youtubers que la han convertido en un "puching ball" tal y como reconoce y en objeto de todas sus críticas y su odio.

La confesión de Marta Riesco en redes sociales

Tras estas acusaciones la exreportera de Telecinco escribía esto en su perfil de redes sociales: "Sigo creyendo en la magia de las redes sociales y en la magia de verbalizar nuestras situaciones. No sabemos cuando alguien puede necesitar palabras como las nuestras. No sabemos quién se esconde detrás de cada pantalla del ordenador o de cada móvil. No sabemos quién nos puede necesitar. Por eso; hablo de lo que me hace daño , lo expongo y me defiendo".

Estas palabras salían de la influencer, después de que el paparazzi nombrado con anterioridad se dirigiera a ella a través de su cuenta personal para recordarle que "estás sola". Una confesión que a Riesco le ha hecho daño después de todos sus altibajos en los últimos meses de este año. ioridad se dirigiera a ella a través de su cuenta personal para recordarle que "estás sola". Una confesión que ha Riesco le ha hecho daño después de todos sus altibajos en los últimos meses de este año.