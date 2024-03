Piden la dimisión del alcalde de Fontanar por un vídeo en el que llama "subnormal, retrasada mental y tonta" a una trabajadora

La viralización de un video en el que el alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal, grita y profiere duros insultos como "subnormal, retrasada mental y tonta" a una trabajadora de la Casa de la Juventud ha llevado a los grupos políticos de la oposición a solicitar su "inmediata" dimisión y también al propio regidor a pedir disculpas, atribuyendo su comportamiento una situación de "estrés acumulado".

En el video, del que se desconoce la autoría, pero al que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde, de la formación 'Entre todos Fontanar', recrimina a gritos a la trabajadora su actitud y le profiere durísimos insultos.

"Te estás cargando tu sustento, te vas a ir a la puta calle, eres la puta vergüenza de tu familia", le dice el regidor, que en su perfil en las redes, el alcalde ha mostrado su arrepentimiento por lo ocurrido.

"Me arrepiento profunda y sinceramente", ha asegurado, atribuyendo el suceso a "una situación de estrés acumulado" y a la "extrema tensión nerviosa" que lleva arrastrando desde hace algún tiempo, "debido a una gran carga de trabajo y las responsabilidades que ejerzo, con enorme carencia de medios, así como a la una situación de persecución mediática y judicial de la que todavía me defiendo y que me hizo explotar en el momento más insospechado".

En el mismo, San Vidal ha señalado que debido a ello ha acudido a los Servicios de Salud Mental, donde le han diagnosticado esta afección, por la que se encuentra de "baja temporal", habiéndole sometido, además, a tratamiento para superarlo.

"Me dicen que, lamentablemente, estoy en una situación que, desde la pandemia, está afectando a muchos jóvenes, y que es preciso abordar médicamente. Pero de ello se sale con la debida atención, y en plazo no muy largo", apostilla en el comunidado, donde también ha señalado que inmediatamente a lo ocurrido pidió perdón a la afectada, y esta se lo concedió, "pues tenemos muchos años de buena relación".

Por último, este alcalde, que anteriormente fue del PSOE, ve que detrás de la publicación de este video hay un interés de "hacerle daño".

Dimisión inmediata

Por su parte, PSOE y PP de Fontanar, consideran "imperativo" solicitar la dimisión "inmediata" de Víctor San Vidal como alcalde, así como de cualquier concejal que haya intentado encubrir estos "lamentables hechos y/o no haya mostrado resulsa ante los mismos" y piden un pleno extraordinario para tratar el asunto.

"Consideramos que el comportamiento exhibido, más si cabe por alguien que ostenta un cargo público, es inadmisible y va en contra de los principios éticos que deben regir en la Administración", añaden en un comunicado al que ha tenido acceso este medio.

En el mismo, PSOE y PP aseveran que, en su opinión, la dimisión "es necesaria para preservar la integridad y la confianza de la comunidad en las instituiciones locales. Estos hechos son repugnantes, inasumibles y no debemos consentior que alguien que ostente estos cargos siga representando a los vecinos de Fontanar", concluyen.

Desde IU-Podemos también se ha solicitado una comisión de investigación para depurar responsabilidades.

Para este viernes 8 de Marzo, a las 17,00 horas, se ha convocado una concentración en la Plaza de San Matías de la localidad para pedir la dimisión del alcalde. En el cartel de la convocatoria, donde no se menciona quién la convoca, si se puede leer: 'Silvia, no estás sola'.