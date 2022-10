Estas son las pensiones que el Banco de España planea subir con la inflación

A pesar de que la inflación en los últimos días se haya reducido hasta el 8.9% seguimos teniendo unos índices altos que afectan directamente y de lleno a hacer la compra. El Gobernador del Banco de España ha pedido que se incluya al sector público en el pacto de rentas. Esto implica que con la inflación se revalorizarían las pensiones, pero sólo las mínimas.

La inflación es una pérdida de bienestar y lo único que se puede hacer es repartir el coste, ha dicho Pablo Hernández de Cos en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

Un reparto que se materializaría a través del pacto de rentas, pudiéndose adoptar solo en el sector privado. Sin embargo, detalla el gobernador del Banco de España que “sería un mensaje mucho más potente de desindexación de la economía en un contexto de inflación muy elevada que también cubriera el sector público”, entre ellas las pensiones. Esta desindexación

“Que las pensiones mínimas se indicen (al IPC), pero quizá no el resto” ha expresado. No obstante, apunta que es “una discusión distinta a si de manera estructural deben indiciarse o no con la inflación”. En cualquier caso, de aumentarse el gasto en pensiones se necesitarán “medidas compensatorias”, bien de los ingresos o del gasto.

Gasto extra

Por otro lado, en su intervención ha señalado que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el IPC supondrá un gasto adicional cercano a los 1.800 millones de euros. De esta forma, la subida del 8,5% estimada por el Gobierno en los presupuestos de 2023 tendrá un coste de 15.000 millones. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que subirá las pensiones con la inflación, pues así fue acordado en el Pacto de Toledo.

