¿Cuál de estas más de 1000 ofertas de empleo podría ser la tuya?

VERÓNICA SEDEÑO



En los últimos días y semanas se repiten las noticias hablando sobre la falta de mano de obra, principalmente, en sectores como la hostelería. No obstante, la demanda de profesionales en España se extiende a numerosos ámbitos. En el caso del personal cualificado y los perfiles más especializados, las vacantes se encuentran en empresas líderes e, incluso, multinacionales, las cuales ofrecen interesantes oportunidades a sus candidatos.

Detrás de estos puestos llevan más de 40 años los expertos de Page Group. Un reputado equipo dedicado a ofrecer un servicio de selección de personal especializado por sectores, con un know how concreto para cada vacante. Por todo esto, estamos ante la compañía número uno en reclutamiento de los perfiles más punteros. Desde ingenieros, hasta comerciales, pasando por economistas, informáticos, abogados, farmacéuticos, expertos en marketing o en data, etc. cuentan con un puesto hecho a su medida.

Ofertas de empleo para perfiles especializados

En Madrid, por poner un ejemplo, Page Group cuenta en estos momentos con más de 1.000 ofertas de empleo. Una simple muestra del potencial de esta compañía, el cual se extiende por toda la geografía nacional. En sus oficinas reciben a diario las demandas de sus clientes, en búsqueda del mejor candidato para sus puestos vacantes. Con los mismos crean oportunidades únicas para los mejores profesionales, a los que brindan experiencias de lo más enriquecedoras en empresas punteras, las cuales les ofrecen un desarrollo y promoción de lo más interesantes, junto con atractivas condiciones laborales.

¿Cómo optar a las ofertas de empleo de Michael Page?

Desde iberempleos.es se pone al alcance de todo aquel profesional en búsqueda de empleo el mejor escaparate de estas oportunidades. Con un buscador por áreas, zonas, perfiles, tipos de contrato o de jornadas, los interesados pueden llegar hasta la oferta ideal para su formación y experiencia. Una vez en la misma, se pueden consultar las funciones a desempeñar en cada puesto vacante, además de las condiciones y requisitos para optar a las mismas. Sin moverse del sitio, se accede también a un formulario de inscripción con el que se registrará la candidatura en el puesto seleccionado.

