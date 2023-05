¿Puedo ir a votar con mi perro en las próximas elecciones del 28M?

Muchos dueños de mascotas se preguntan si pueden llevarlas consigo el día de las elecciones

Cómo votar en las próximas elecciones: Una guía paso a paso

¿Pueden entrar los perros y otras mascotas en los colegios electorales? / FREEPIK

Este domingo 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas en 12 de las 17 comunidades autónomas de España, además de elecciones municipales en las 8.135 poblaciones de todo el país. Una gran prueba para los partidos tan solo seis meses antes de las elecciones generales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE se juegan gran parte de su poder territorial, mucho más que el PP, que solo gobierna dos de las autonomías que votan el 28-M: Madrid y Murcia.

La cuenta atrás para las elecciones del 28M encara su recta final. Apenas quedan diez días para la cita con las urnas, las distintas formaciones políticas apuran ya sus campañas electorales, las mesas electorales ya han sido designadas y el resto de los ciudadanos se preparan para votar en conciencia. Sin embargo, pese a la cercanía de la fecha, muchas personas aún tienen dudas sobre el proceso de votación, como cuándo acaba el plazo para votar por correo, qué significa votar en blanco o qué debes hacer si te ha tocado mesa electoral.

Mascotas en los colegios electorales

Entre todas las dudas y cuestiones que rodean a las elecciones, hay una en particular que atañe a los dueños de mascotas: ¿puedo llevar a mi perro a votar al colegio electoral? Y es que se puede dar el caso de personas que no tengan con quién dejar a su mascota ese día y no sepan qué hacer con ella cuando les toque ir a votar.

No obstante, la ley es tajante a este respecto: no está permitido llevar a las mascotas a los centros de votación durante las elecciones, a excepción de los perros que sirven de ayuda y apoyo a personas con alguna discapacidad. Los centros de votación son lugares designados para el ejercicio del derecho al voto, y generalmente tienen reglas específicas en cuanto a quiénes pueden ingresar, como votantes y personal electoral autorizado.

Los animales domésticos, incluyendo perros, no suelen estar permitidos en estos lugares por razones de higiene, seguridad y tranquilidad de los votantes. Por lo tanto, es recomendable dejar a tu perro en casa o encontrar una alternativa de cuidado para él mientras vas a votar.