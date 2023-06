Los vídeos de campaña del PSOE contra el PP para las elecciones del 23J

2 Se lee en minutos H.G.



Tras la debacle electoral sufrida por el PSOE y el resto del bloque de izquierdas en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28M, Pedro Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas el 23 de julio. De esta forma, en menos de dos meses y mucho antes de lo previsto, los españoles deberán volver a pasar por las urnas para decidir el rumbo político del país. Unas nuevas votaciones que llegan por sorpresa y que serán las primeras que se celebrarán en plenas vacaciones de verano en España: nunca ha habido comicios al Congreso y al Senado, ni en julio ni en agosto.

Ante lo ajustado de la carrera electoral de estos nuevos comicios, los distintos partidos están desplegando a toda prisa sus armas y poniendo en marcha sus campañas electorales. Mientras que el bloque a la izquierda del PSOE apura la marcha atrás para decidir cómo se presentan a las generales y bajo qué siglas, y el PP trata de recuperar el paso por el giro inesperado de los acontecimientos tras el 28M, los socialistas ya afilan los colmillos.

Los vídeos de campaña del PSOE contra el PP

"La mentira"

El PSOE, que partía con ventaja por ser quien ha tomado la decisión del adelanto, no ha perdido un segundo en poner a rodar su maquinaria. Ya este mismo miércoles, el partido socialista dio el pistoletazo de salida. Y lo ha hecho con un mensaje rotundo: "la mentira".

Un mensaje que ha publicado a través de su perfil de Twitter en el que destacan que "el PP se descubre y confirma que esto es lo que quieren para España y este es el proyecto político que quieren conformar", acompañado de un vídeo en el que recuerda a los ciudadanos mediante fotogramas breves el desastre del Prestige, el derrame de petróleo en Galicia provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige en 2002, los acontecimientos de ETA, e incluso, la corrupción de los líderes populares, entre ellos Mariano Rajoy o José María Aznar.

"El inglés de Feijóo"

El presiente y candidato del PP para las próximas elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez- Feijóo, mantiene una mala relación con el inglés. "Mi problema no es el gallego o el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", ha confesado Feijóo a Ana Rosa Quintana en antena. Y no es la primera vez que el candidato popular reconoce sus problemas con el inglés, un idioma básico para desenvolverse en el plano internacional, tal y como ha dejado patente el actual presidente, Pedro Sánchez.

El PSOE ha aprovechado este debe del líder popular para sacar un nuevo vídeo en su cuenta de Twitter: "El inglés, ¿otro problema para Feijóo?", reza el mensaje que acompaña a la publicación, en el que los socialistas afirman que "hablar inglés es imprescindible" y que "importa hablarlo en todos los sectores profesionales". El vídeo acaba con una serie de fragmentos de Sánchez y otros líderes del PSOE hablan inglés en contextos internacionales.

