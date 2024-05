Otros beneficios de la lactancia materna (recomendad por la OMS hasta el año) para el bebé... y para las madres

La OMS recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Y es que la evidencia científica señala que esta forma de alimentación aporta importantes beneficios para la salud, no solo del bebé, sino también de la madre.

En el caso de la madre, la lactancia materna es una forma de disminuir el riesgo de sufrir hipertensión, diabetes, cáncer de mama o de ovario .

. Mientras que en el niño, le brinda una protección frente a enfermedades como el asma, la diabetes, la obesidad, las infecciones de oído o problemas intestinales.

Y no solo eso, también beneficia a la salud bucal del bebé. Así lo reconocen tanto el Comité de Nutrición y Lactancia Materna (CNYLM) de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y como la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP).

Un niño amamantado tiene menos probabilidades de sufrir maloclusión y malposición dental. / Freepik.

La influencia beneficiosa de la lactancia materna en la dentición

Si nos paramos a pensar sobre la lactancia materna lo más seguro es que la asociemos con el crecimiento del niño y con el reforzamiento de su sistema inmune. Pero seguro que no caemos en la importancia que el movimiento de succión del bebé en la salud bucal.

Porque “un niño amamantado tiene menos probabilidades de sufrir maloclusión y malposición dental, explican los especialistas.

Y es que, “junto con la dieta, la higiene dental y bucal, la lactancia materna es crucial para prevenir las cavidades de la caries dental” añaden.

Y aunque es cierto que “la leche materna contiene lactosa, que está compuesta por dos azúcares simples (galactosa y glucosa), en sí misma, la leche materna no es cariogénica”.

Además, la SEOP incide en la gran importancia de dar el pecho durante los primeros seis meses, como mínimo, y más recomendable hasta el primer año para el correcto desarrollo de:

La respiración

La boca

La oclusión (mordida)

La deglución durante la infancia.

El uso del biberón debe ser adecuado

No se debe olvidar que en ocasiones o no se puede o no se quiere recurrir a la lactancia materna, y se opta por la alimentación artificial.

En estos casos, los pediatras y odontopediatras recuerdan que el uso de biberones puede interferir con el adecuado desarrollo del maxilar y la musculatura facial. Aunque estos problemas se pueden prevenir.

¿Cómo?

Pues los expertos recomiendan “usar tetinas anatómicas con un orificio pequeño y abandonar progresivamente su uso hacia los 12 meses para fomentar el cambio de un patrón alimenticio de succión a masticación”. En estos casos, lo mejor es que el niño aprenda a beber de un vaso hacia el primer año de vida.

Además, “con la erupción de los primeros molares temporales, alrededor de los 18 meses, la masticación se vuelve más eficiente y es a partir de ese momento cuando se debe abandonar definitivamente el biberón”, señalan.

Y, por supuesto, el contenido de estos biberones debe limitarse a la leche artificial, leche o agua, y no incluir, en ningún caso, ni azúcar ni miel para reducir el riesgo de caries.

La última recomendación es que en el momento que aparece el primer diente, hay que evitar que el lactante se quede dormido durante la toma.

Si se da biberón se deben usar tetinas anatómicas con un orificio pequeño. / Rawpixel. Freepik.

La importancia de los dientes de leche

La primera dentición, popularmente conocida como dientes de leche, es clave para:

Una adecuada función de nutrición y alimentación, para el desarrollo del lenguaje en los primeros años de vida y el mantenimiento del espacio anatómico para la correcta erupción de los dientes permanentes.

Pero estos dientes de leche también pueden verse atacados por la caries dental, la enfermedad infecciosa crónica no transmisible más prevalente en la infancia.

Además, según los expertos de la AEP y la SEOP, no cuidar los dientes temporales puede tener consecuencias en la dentición permanente.

“Es decir, un niño con lesiones de caries en sus “dientes de leche” será probablemente un niño con lesiones de caries en los dientes permanentes y, por tanto, un adulto con múltiples tratamientos dentales”.

Decálogo de recomendaciones para cuidar los dientes de los niños

1.- Empezar desde que nacen. “El cuidado de la higiene oral en el lactante (0 a 2 años) o en el niño pequeño en edad preescolar (3 a 5 años) es fundamental para su salud a corto, medio y largo plazo”, señalan los expertos.

2.- Es importante que un especialista revise la evolución de los primeros dientes, de las encías y de toda la boca en general.

3.- Evitar el contacto del lactante con la saliva de los adultos. Esto significa no soplar los alimentos que el lactante vaya a comer o no limpiar el chupete con nuestra saliva si se mancha.

La higiene dental tanto de lactantes como niños pequeños se debe realizar dos veces al día. / Mdjaff. Freepik.

4.- La higiene dental tanto de lactantes como niños pequeños se debe realizar dos veces al día. Hacerlo suavemente, tanto por la parte delantera de los dientes como por la trasera.

¿Y cuando se debe comenzar con la higiene?

Pues desde la aparición del primer diente de leche, alrededor de los 6 meses.

Hasta los tres años se debe utilizar un cepillo dental de lactantes con pasta dental de 1000 ppm (partes por millón) de flúor, poniendo la cantidad equivalente a un grano de arroz.

A partir de los 3 años, la cantidad de pasta dental con 1000 ppm de ion flúor, debe ser equivalente a un guisante.

5.- Cuando son pequeños el cepillado dental debe realizarla un adulto.

6.- Habituar al niño a una correcta limpieza y a que use el hilo dental.

7. No acostar al niño con un biberón que contenga algo que no sea agua.

8. No mojar su chupete en sustancias dulces.

9. Ofrecer un mordedor para las épocas de erupción de los dientes.

10. Revisiones con un odontopediatra desde el primer año de vida.