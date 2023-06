La asignatura pendiente de Feijóo con el inglés

Feijóo habla en ’El programa de Ana Rosa’ de sus problemas con el inglés. / TELECINCO

2 Se lee en minutos H.G.



El presiente y candidato del PP para las próximas elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez- Feijóo, ha pasado esta semana por el 'El programa de Ana Rosa' para repasar la actualidad política. Entre los muchos temas abordados durante la entrevista con la presentadora estrella de Telecinco, Feijóo ha hablado de su relación con los idiomas, incluido el inglés.

De acuerdo con el líder popular, la riqueza de lenguas que existe en España, uno de los países más “poliédricos” en este sentido, es uno de sus grandes valores. En este sentido, Feijóo ha afirmado que apuesta por el Estado de las Autonomías, ha hablado de su propio bilingüismo y ha confesado que el inglés es una de sus asignaturas pendientes, aunque está trabajando en ello.

"Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación"

"Mi problema no es el gallego o el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", ha confesado Feijóo a Ana Rosa Quintana en antena. No es la primera vez que el candidato popular reconoce sus problemas con el inglés, un idioma básico para desenvolverse en el plano internacional, tal y como ha dejado patente el actual presidente, Pedro Sánchez.

Alberto Núñez- Feijóo, que tiene 61 años y lleva ejerciendo cargos públicos desde 1991, cuando fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta, ya ha admitido en varias ocasiones que no sabe inglés. Cuando la prensa le ha preguntado, el líder de los azules se ha justificado diciendo que cuando "estás negociando temas muy importantes para tu país o representando a tu país en un foro internacional, hay que ser muy escrupuloso con lo que dices. Cuando estás cerrando un acuerdo, no puedes decir que sí simplemente sin concretar exactamente el tiempo del verbo o el sustantivo correcto y exacto. A mí no me importa reconocer que no sé inglés. Pero le aseguro que, lo que negocie, lo negociaremos con claridad, con personas que conozcan el inglés de forma perfecta".

Cuestionado ahora por Ana Rosa, Feijóo ha explicado que “justo tenía el profesor para empezar el lunes pasado y, ahora, resulta que me convocan elecciones. No pasa nada, vamos a trabajar en ello”. Según él, aunque de momento no controla el idioma, no habrá problemas para que se le entienda.

“Lo importante en las Cumbres Internaciones que se hacen con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. No voy a tener ningún problema en explicarme en la segunda lengua del mundo”, ha aclarado el candidato del PP a las elecciones generales del 23J.