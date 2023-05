Los barones y los alcaldes culpan a Pedro Sánchez de la debacle

Los presidentes autonómicos, Javier Lambán, Emiliano García-Page, Ximo Puig, y Guillermo Fernández Vara. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

El voto nacional ha hundido a los candidatos socialistas. Las primeras valoraciones de presidentes autonómicos y alcaldes que han caído derrotados este domingo apuntan a Pedro Sánchez como el culpable de la debacle. Es una crítica, en la mayoría de los casos, templada, que no busca ajustar cuentas pero sostenida sobre la creencia de que no se ha valorado su gestión y se ha tratado de infringir un castigo al presidente del Gobierno sobre sus espaldas.

Este es el debate que se abre paso en el PSOE tras perder los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares, La Rioja y previsiblemente Canarias y capitales como Sevilla y Valladolid. En muchos casos por el hundimiento de Podemos pero también por la debilidad mostrada por los socialistas que no capitalizan el fracaso de Podemos y, según el territorio, suben algún escaño pero también bajan. La caída de Podemos tiene también una dimensión nacional que no exime al PSOE por la turbulenta relación del Gobierno de coalición, la constante tensión, el ruido, y fallos sonoros como la ley del 'sólo sí es sí', que supuso la rebaja de penas de un millar de delincuentes sexuales.

Presidentes y alcaldes no ocultan que han perdido las elecciones del 28M o no podrán gobernar porque se han impuesto el voto nacional. Javier Lambán lo apuntaba ya en la noche electoral. "Nos hemos dejado la piel recorriendo Aragón, haciendo propuestas y Aragón ha encontrado su camino, no ha podido ser. Había que poner una barrera infranqueable para los tsunamis que se venía y se ha revelado insuficiente. El que ha arrasado en otras comunidades autónomas nos ha arrasado a nosotros", defendió en referencia a la pérdida de otros gobiernos vitales como la Comunidad Valenciana o Extremadura. Fuentes del partido insistían este lunes en que ha habido una "ola nacional" .

Esta mañana en una entrevista en la Ser, el valenciano Ximo Puig hacía el mimo análisis, y apuntaba a que "el castigo a Pedro Sánchez es una sensación que venía larvándose desde hace tiempo". El dirigente valenciano ha lamentado que se haya impuesto "un marco que no tenía nada que ver con lo que se estaba jugando realmente". En su opinión, "este antisanchismo no tiene mucho sentido, después de "lo que ha sido la salida de la crisis y una paz social nunca antes vista". Por eso cree que hay que analizar "esta dicotomía que esta sucediendo". "Cómo un Gobierno que está haciendo tantas cosas en positivo tiene esta reacción tan visceral". Sobre qué hacer ahora de cara a las elecciones generales de finales de año defendió que "ni la precipitación ni la soberbia son buenas consejeras".

Alcaldes tan importantes como el de Sevilla, Antonio Muñoz, o el de Valladolid, Óscar Puente, también han achacado al marco nacional el hecho de que no puedan seguir gobernando. Puente sostuvo anoche que no pierden la Alcaldía por errores propias y sino porque el partido "no ha sabido imponer la dinámica local a la nacional". Y Muñoz aseguró que a pesar del trabajo y de los objetivos conseguido, ha podido más el ruido de la política nacional y las cuestiones de ámbito español" aunque, recordó, "nuestro eslogan era Sevilla y sólo Sevilla" en un intento de centrar el debate en la ciudad.

El mismo domingo, antes de que se conocieran los resultados, en las declaraciones del momento del voto, candidatos como el alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, demandó a los leoneses que «piensen» que al votan lo hacen «por su alcalde» y recomendó alejarse «de los que intentan hacer de lo local, algo nacional». «Aquí se vota un proyecto de ciudad y servicios; y quién quiere lo mejor para los leoneses». Diez se mantiene en el cargo gracias al apoyo de Unión del Pueblo Leonés (UPL).