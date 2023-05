Guerra de cifras entre PSOE y PP por los asistentes a sus mítines

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto del PSOE en Valencia. / Europa Press/Rober Solsona

La tensión entre PSOE y PP en esta campaña electoral, tan protagonizada en esta primera semana por las listas electorales de Bildu, ha llegado a la cifra de asistentes a los mítines. Este fin de semana los dos grandes partidos se han dado cita en Valencia, considerada una plaza clave en estas elecciones del 28 de mayo. La formación que consiga hacerse con la Generalitat tiene mucho camino recorrido hacia las generales y se ha convertido en el territorio con el que se escenificará la resistencia de los socialistas o el cambio de ciclo que buscan los conservadores.

Pedro Sánchez se encuentra este sábado en la Ciudad de las Artes en el mitin central de su campaña y el PSOE asegura que los socialistas valencianos han logrado reunir a 6.000 personas. El PP respondió a esa cifra de inmediato poniendo en duda que el número de personas pueda ser verdad. En Génova aseguran que se trata del mismo recinto en el que su partido celebró la intermunicipal el pasado febrero. "Lo abarrotamos con 4.000 personas y no cabía ni una persona más por motivos de aforo y seguridad. El PSOE dice superar los 6.000 asistentes, un 50% más. No es sencillo asimilar que ni siquiera en algo tan anecdótico puedan decir la verdad. No deberían maquillar sus cifras de asistentes", reprochan los populares.

Precisamente, el PP celebra su gran acto valenciano este domingo, también en Valencia, donde esperan reunir entre 10.000 y 11.000 personas en la plaza de toros. Será el acto más masivo de la campaña y afirman que no traerán cargos y militantes de otras partes de España, sino que será una exhibición de músculo del PP valenciano. Los conservadores creen que el PSOE "miente con sus cifras" porque mañana se escenificará "algo que ellos no pueden conseguir".

Feijóo dando un mitin en Valencia el pasado febrero en el mismo recinto de la Ciudad de las Artes. / PP.

El PSOE asegura que desde el 1 de mayo los actos que ha protagonizado Pedro Sánchez han conseguido reunir a 25.500 personas. La suma de los distintos actos del partido repartidos por 35 provincias, dicen en Ferraz, han supuesto más de 100.000 personas.