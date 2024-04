Madrid acoge una nueva cita del circuito líder de pádel amateur femenino en España

Una voz femenina cita por megafonía a las siguientes jugadoras en entrar en acción: “Marisa, Ana, Virginia, Teresa”... Son sólo nombres de chicas. Sólo de ellas. Todo en las instalaciones del Club de Pádel La Moraleja, en la madrileña localidad de Alcobendas, está pensado para la mujer. Para la competición, pero también, una vez se sueltan las raquetas, para el relax, la diversión y otros juegos menos exigentes físicamente. Ellas son 370 y participan desde este jueves y hasta el domingo en la segunda cita del año del Women Padel Oysho, el circuito líder del pádel amateur femenino en España, que se extenderá hasta noviembre con competiciones en un total de 8 ciudades españolas.

La cofundadora de este torneo, Mónica Espadaler, resume en una frase el espíritu de esta cita: “Cuidar a la mujer”. Por eso, junto a las canchas, donde las jugadoras celebran la competición pura y dura, hay puestos con bebidas gratuitas, se puede saborear una cerveza o degustar un gin-tonic, recibir un relajante masaje, practicar la puntería con juegos de dardos y de precisión con la pala de pádel o tentar a la suerte y participar en el sorteo de un viaje a Punta Cana.

Las terrazas están repletas de jugadoras. Si han competido ya o no se nota en el color de sus rostros, que se vuelven rosáceos tras el esfuerzo.

Un aspecto de una de las terrazas del Club de Pádel La Moraleja / David Raw

En esta ocasión acompaña un sol radiante que parece iluminar aún más la ya de por sí llamativa camiseta de color naranja que se facilita a todas las inscritas. Ese color y el verde del suelo de las pistas son los predominantes en el club estos días. La camiseta forma parte de un Welcome pack que incluye bebidas, una toalla, cremas y otros varios artículos. Todo ello se traduce en un éxito rotundo de convocatoria, con 370 jugadoras no profesionales inscritas en siete categorías. A las dos horas de abrirse las inscripciones ya se habían completado las plazas en algunas de las categorías.

Y es que pocos deportes crecen en España al ritmo al que lo hace el pádel, que ya cuenta con más practicantes que el tenis. El número de clubes españoles se acerca a los 4.000. Ningún otro país en Europa cuenta con tantos. Esta segunda cita del Women Padel Oysho, tras la inaugural celebrada en Barcelona el pasado mes de marzo, llega a la Comunidad de Madrid para reforzar esa popularidad.

Una de las jugadoras recibe un masaje tras un partido / David Raw

El circuito líder de pádel femenino amateur en España tiene este año con Oysho como title partner y sponsor técnico y cuenta además entre sus patrocinadores con Prensa Ibérica, cuyos diarios, entre los que se encuentra EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, impulsan la celebración de este evento en sus diferentes citas por toda la geografía española.

Uno de los requisitos para la inscripción en el torneo es no figurar entre las 100 mejores del World Padel Tour (WPT) y no estar situada entre las 20 primeras de cada ránking autonómico. Además, no es imprescindible estar federada para inscribirse en la competición.

Un partido de Women Padel Oysho / David Raw

En el recinto se respira pádel por todas partes, un deporte en el que España se ha convertido en un referente global y ha situado a jugadoras españolas en los primeros puestos del ránking mundial.

Precisamente, una de sus más ilustres representantes, la madrileña Alejandra Salazar, actualmente séptima en el escalafón del WPT y considerada como una de las mejores jugadoras de pádel de la historia, impartirá este sábado un clínic y se enfrentará a cerca de 50 participantes disputando tie-break a cinco puntos. Después, tras lo competitivo, habrá tiempo para hacerse fotos con la varias veces campeona del mundo y llevarse su firma.

Una de las participantes de Women Padel Oysho / David Raw

Hasta el domingo, cuando se conocerán las campeonas de cada categoría en la jornada que cierra el torneo, la megafonía del Club de Pádel La Moraleja seguirá llamando a las pistas a las jugadoras que avancen en el torneo. Solo nombres de mujer. Solo de ellas. Y ese instante será el único en el que dejen de reclamar todo el protagonismo los golpes de las palas sonando en el interior de cada rectángulo acristalado.