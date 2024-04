Lo que Memphis Depay se gastó en un Ferrari lo ahorra en gasolina: pillado repostando en la estación más barata de Madrid

Memphis Depay no suele dejar indiferente a nadie cada vez que hace una aparición pública. Poco dado a dejar indiferente a la gente, el delantero del Atlético de Madrid ha mostrado en más de una ocasión su extravagancia a la hora de vestir looks que, además, no parecen nada baratos. También su generosidad, como se pudo ver en la cena a la que invitó a todos sus compañeros del equipo y a otros futbolitas como Pogba y Alaba.

Hace unos días, Depay dio una muestra más de su forma de ser. El holandés subió una historia a su cuenta de Instagram en la que aparecía echando gasolina a su Ferrari SF90, valorado en cerca de 800.000 euros y con el que ya se le ha visto en más de una ocasión por las calles de la capital. "Con las ventanas negras del SF90 ella no tiene que esconderse", era el mensaje que acompañaba a la imagen, dejando caer que había alguien dentro de un modelo que es edición especial.

Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue el lugar donde Memphis estaba repostando. Porque el delantero del Atlético, a juzgar por los carteles, se encontraba en una de las gasolineras más baratas de Madrid, Petroprix, popularizada en los últimos años por ser de autoservicio y, por eccima de ello, porque sus precios son de los más baratos de España.

Un episodio especialmente curioso al tratarse de un Ferrari del que solo se han comercializado 799 unidades, el SF90 XX Stradale, que parece ser el el suyo. Existe otro, el SF90 XX Spider, del que se han comercializado 599 y que tiene como diferencia el un techo descapotable. En el primer caso, el precio es de 770.000 euros ni más ni menos. En el Spider, sube a 850.000 euros.