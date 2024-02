¿Qué es el 'Lift and coast' y por qué se utiliza en la Fórmula 1?

Desde que la Fórmula 1 introdujo el motor híbrido en 2014, el Gran Circo ha apostado de lleno por la eficiencia y el ahorro en el uso y consumo de combustible. Hoy los motores suenan menos, pero también son más eficientes y sostenibles. Ello ha generado que el llamado ‘lift and coast’ se convierta en práctica habitual por parte de los pilotos. Esta técnica no deja de ser un ahorro de combustible derivado de la reducción de los depósitos de gasolina y la prohibición de los repostajes en el Gran Circo.

A partir de ese 2014, el reglamento técnico y de motores de F1 cambió por completo. A los viejos V8 se les sustituyó por los V6 turbo híbridos, que llevaban consigo un elemento que buscaba reducir drásticamente el consumo de combustible, el denominado "ERS", un sistema de recuperación de energía que se combina con el motor de combustión y que puede ofrecer hasta 160 caballos extra gracias a convertir la energía cinética y el calor generados en la frenada en electricidad almacenada en uno de sus elementos, el MGU-K.

Los Fórmula 1 actuales utilizan un motor V6 turbo híbrido con un pequeño depósito de gasolina, lo que favorece al lift and coast. / Archivo

Tras la introducción de este elemento, los depósitos de gasolina de los monoplazas sufrieron una reducción de tamaño por reglamento, en los cuales sólo cabe un máximo de 110kg de combustible. Los equipos, por ello, hacen mediciones y pruebas en los entrenamientos libres para calcular cuánto necesitan para afrontar grandes premios de hasta 60-70 vueltas. Y una de las técnicas que más aplican es el Lift and Coast, conocido en las últimas fechas desde que Aston Martin y Fernando Alonso lo usaron en el pasado Gran Premio de Canadá, a pesar de que el piloto pedía por radio atacar en búsqueda de su victoria 33.

¿Qué es realmente el Lift and Coast?

En el mundo de la Fórmula 1 existen muchos tecnicismos y términos complejos que a veces provocan que nos liemos cuando los escuchamos por primera vez. En muchos casos, la rimbombancia de los nombres sí se corresponde con la dificultad técnica que se necesita para explicarlos, no olvidemos que la Fórmula 1 es una de las categorías de mayor innovación técnica que existen, pero en este caso el "lift and coast" es algo sencillo. El ‘Lift and coast’ es una estrategia de conducción en la que el piloto simplemente levanta el pie del acelerador (lift) y deja que el coche pierda velocidad (coast) justo antes de pisar el freno y entrar en las curvas o de volver a dar gas. Esta técnica se utiliza para gestionar el consumo de combustible y aprovechar las inercias en situaciones en las que no es necesario mantener la velocidad máxima de forma continua, lo cual también disminuye la temperatura del resto de elementos del coche.

Fernando Alonso utilizó el "lift and coast" en el pasado GP de Canadá a petición de Aston Martin. / Archivo

¿Por qué los equipos piden a los pilotos hacer 'lift and coast'?

Precisamente por eso, por el ahorro de combustible y por asumir menos riesgos. Cuando desde el muro se pide hacer el "lift and coast" el pilotaje es mucho más suave, por lo que el piloto irá mucho menos al límite y por tanto, también el coche. El piloto levanta el pie del acelerador y simplemente aprovecha la potencia que ha adquirido para ir perdiendo velocidad progresivamente con una marcha engranada. Como el movimiento del motor aprovecha las inercias de la energía cinética producida por el movimiento de las ruedas, no entra en juego el combustible ya que no estás dando gas, por lo que el consumo en ese momento será cero. Es prácticamente igual a cuando utilizas la técnica del freno-motor. Además, el "lift and coast" desgasta menos los frenos, ya que al encarar la frenada con menor velocidad reduciendo, a su vez, la temperatura de los discos.

Por estos motivos, el lift and coast es una de las técnicas de ahorro de combustible más efectivas y una forma perfecta para enfriar y gestionar los elementos del coche, puestos al límite en cada Gran Premio. Algo que tuvieron en cuenta, sin duda, en Aston Martin.