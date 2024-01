¿Se puede sancionar a un árbitro si comete errores?

La RFEF designa a los árbitros para cada jornada de LaLiga. Así, con la llegada del VAR, se acordó la creación de un Comité de Designación de Arbitraje Profesional, que sigue vigente a día de hoy y cuyos miembros eligen a los árbitros para cada jornada de LaLiga. Es por ello que en muchas ocasiones los colegiados no son escogidos para algunas jornadas, lo que se conoce como mandar a un árbitro a la nevera. ¿Pueden realmente los árbitros ser sancionados? Te lo contamos.

¿Se puede sancionar a un árbitro?

Esta pregunta ha aflorado en la cabeza de muchos aficionados en España, tras la no designación de Hernández Maeso para la jornada 22 de LaLiga, después del polémico arbitraje entre el Real Madrid y el Almería. No siempre tiene por qué el aparecer un colegiado en la lista, pero, en esta jornada, el árbitro Hernández Maeso descansa y no estará en ningún partido, lo que ha originado muchas dudas.

Sánchez Martínez, árbitro de Primera División / PIM

El Reglamento no contempla sanciones a los árbitros, y, por tanto, depende de cada Federación si se sanciona o se utilizan ciertos criterios para valorar las actuaciones arbitrales. En la mayoría de los casos no se castiga a ningún árbitro por errores de interpretación, como puede ser equivocarse al pitar un penalti si tenía poca visibilidad. De hecho, más que sancionar, el comité que selecciona a los árbitros suele valorar cada actuación y las tiene en cuenta para designar a los árbitros en los partidos siguientes o incluso para decidir quiénes bajarán y subirán de categoría. Por tanto, en casos polémicos se suele enviar a un árbitro a la nevera, para darle descanso y no suscitar más críticas hacia el CTA.