Los árbitros se hartan del 'caso Negreira': "Nos hierve la sangre, es el personaje que más daño nos ha hecho"

Los árbitros raramente se prodigan, pero desde hace años, en eventos como la Copa o la Supercopa se puede escuchar su voz y, sobre todo, su opinión. Más importante en un contexto en el que el 'caso Negreira' monopoliza las conversaciones alrededor de su oficio. A César Soto Grado, que estará al frente del VAR en el 'clásico' de la final, le "hierve" la sangre las etiquetas que reciben por tema de los pagos recibidos del FC Barcelona por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"No pueden tomarnos a todos como si fuéramos corruptos"

"Estamos cansados. Imagina si decimos que en vuestros medios, porque hay un corrupto, sois todos corruptos. Eso está pasando con el 'caso Negreira'. Es el personaje que más daño ha hecho al arbitraje español", criticó el riojano con una desbordante naturalidad y rabia. "A mí sinceramente no me consta ninguna incidencia en mi trayectoria de árbitro. Hablé con él tres veces en mi vida (11 años de carrera en Primera) en conversaciones de 30 segundos. El 90% del comité lo llevaba Díaz Veiga y Sánchez Arminio", aseguró Juan Martínez Munuera, árbitro principal de la final.

Los colegiados dicen sentirse acosados en su vida diaria, "incluso en el supermercado nos dicen que somos corruptos". Tanto para Martínez Munuera como Soto Grado esperan "que el juzgado tome decisiones de una vez y que tenga que pagar quien tiene que pagar. Al resto del CTA no pueden tomarnos como si fuéramos corruptos". De ahí que el árbitro de campo de la final asegure que el colectivo vive "el momento más difícil, porque se está cuestionando constantemente nuestra honestidad".

"Solo tengo ganas de que se solucione esto a nivel profesional"

Miguel Martínez Munuera, su hermano y asistente de LaLiga, desveló a la Guardia Civil que su hermano pagó supuestos servicios de 'coaching' a Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira. En la comparecencia previa a la final de la Supercopa, el colegiado de la misma dijo desconocer esas informaciones: "Cuando hay un partido tan importante, intento aislarme". Asimismo, reconoció que durante la declaración estaba en el Mundial femenino de Sídney.

"En el momento de que salga la sentencia contestaré a todas las preguntas sobre Enríquez Negreira. Lo garantizo. Pero estoy muy tranquilo. Sé que no he hecho nada ilegal. Solo tengo ganas de que se solucione esto a nivel profesional. No quiero que la gente me llame corrupto en el supermercado. Te increpan. Queremos que esto se solucione ya", insistió Martínez Munuera.

"Los vídeos de Real Madrid TV no nos condicionan"

En relación con los vídeos que Real Madrid Televisión realiza antes de cada partido, Soto Grado aseguró que no condicionan el arbitraje: "Es su intención, pero no nos influyen en nada. Todos los clubes lo hacen. Algunos a través de sus medios oficiales, otros en Twitter... Vamos a aparecer hasta en TikTok. Esas cosas no ayudan y fomentan el odio".

En la final de la Supercopa podrán escucharse a posteriori los audios del VAR, que, para Martínez Munuera, ha liberado a los árbitros de una "mochila de malos momentos" que se llevaban antes de existir esta tecnología. Aquí volvió a intervenir Soto Grado, criticando los análisis que se hacen de sus actuaciones: "No sé si la culpa la tenemos nosotros o vosotros (los medios). A veces escribís sobre 'errores catastróficos' que en realidad son aciertos. Ocurrió con el gol de Asensio (en un 'clásico' en marzo de 2023). ¡Era un fuera de juego clarísimo!".

Sobre el plano propiamente deportivo, para Martínez Munuera "el partido de mañana se afronta con una responsabilidad añadida, pero no me pilla por sorpresa". El alicantino se estrenó en los 'clásicos' en la 2019/2020 a puerta vacía, cuando el Real Madrid asaltó el Camp Nou (1-3). El segundo fue una contundente victoria del Barcelona en el Bernabéu (0-4) y el tercero, la pasada campaña, terminó igualmente con 0-4, aunque favorable al Real Madrid, que accedió así a la final de Copa. Esta nueva cita la afrontan, tanto él como Martínez Munuera, con miles de ojos puestos sobre su labor, cada vez más cuestionada.