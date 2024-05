Ancelotti prepara el puro y las gafas: "No vemos la hora de celebrar con nuestra afición"

Las hojas del calendario hay que ir arrancándolas una a una. No queda otra si se quieren hacer bien las cosas, si se pretende que no pase inadvertido un día importante. Y con esa filosofía, el Real Madrid lleva toda una semana conteniendo una euforia creciente. La del sábado pasado, después de coronarse campeón de LaLiga en diferido, y sobre todo la del miércoles, con eso dos goles agónicos de Joselu que llevaron al equipo blanco a la final de la Champions.

Pero este domingo, después del trámite con goleada (0-4) en Granada, llegará el momento de que jugadores y técnicos del Real Madrid den paso a la explosión de júbilo en la que sus aficionados ya llevan una semana sumidos. "No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición", confesaba este sábado Carlo Ancelotti tras la victoria en el Nuevo Los Cármenes.

El plan de la celebración del Real Madrid

El Real Madrid puso rumbo a la capital tras el duelo en Granada y toda la expedición está convocada a primera hora en Valdebebas. Allí recibirán el título de manos del presidente de la RFEF, Pedro Rocha, y posteriormente, a partir de las 10.00 horas, se desplazarán al centro de la ciudad para visitar las sedes de la Comunidad y el Ayuntamiento y, por supuesto, la plaza de Cibeles.

"Tengo muchísimas ganas, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. He visto muchas veces en la televisión la celebración en Cibeles, el autobús... Gané una Liga [la 2019/20] pero no se pudo celebrar por el covid y tengo muchas ganas de poder hacerlo por fin", expresaba Brahim, el mejor futbolista, con dos goles y una asistencia, de la goleada en Granada. "Es una ilusión increíble poder vivirlo ahora desde el otro lado", coincidía Fran García.

"Tengo un puro preparado para mañana. Y las gafas... Igual...", confesaba Ancelotti cuando le preguntaron si tenía pensado algo para la celebración, similar a la del año 2022 que se hizo célebre, rodeado en la icónica imagen de Vinicius, Militao, Alaba y Rodrygo.

Nada que decir de Mbappé

No se explayó mucho más allá Carletto, también por respeto al drama que vivía el Granada, recién descendido a Segunda. Y no dejó que nada apartara el foco del partido del sábado y de la celebración del domingo. De Kylian Mbappé, un día más, dijo no tener nada que decir, porque "tenemos muy claro en qué tenemos que pensar hasta el 1 de junio", en referencia al día de la final contra el Dortmund.

Tampoco quiso valorar las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmando que intentará que el Real Madrid permita a Mbappé disputar los Juegos Olímpicos, ni especular sobre el futuro de Kroos y Modric, que acaban contrato el próximo mes: "Los dos están muy ilusionados con poder aportar y preparar la final. Sus pensamientos están solo en intentar ganar la final". De momento, todos (menos Mbappé) a celebrar LaLiga.