Lo que podemos esperar del Movistar en 2024: continuidad y Enric Mas como único líder

No, Carlos Rodríguez no correrá el año que viene en el Movistar Team. Se anunció a bombo y platillo, nunca de forma oficial, su desembarco de cara a 2024 en la única escuadra española del UCI World Tour, pero el granadino se agarró a una cláusula de salida para, finalmente, renovar su contrato con el Ineos Grenadiers, en el que ejercerá de líder para las grandes vueltas el próximo curso. Y el Movistar se llevó por el camino una buena tajada económica por un corredor que nunca llegó a tener en nómina, pero se quedó sin el hombre que debía ser su referencia en los próximos años.

Y, así, el Movistar continúa instalado en la misma dinámica que arrastra desde el año 2020, cuando Enric Mas llegó al equipo español para liderar un relevo generacional que no ha encontrado más referencias fiables desde entonces. Aquel año abandonaron el equipo Richard Carapaz, Mikel Landa y Nairo Quintana; un año más tarde lo hizo Marc Soler; y 2022 se cerró con la jubilación con honores de Alejandro Valverde.

Por el camino, Eusebio Unzué y su equipo han seducido a un puñado de buenos ciclistas, pero ninguno de ellos un gran líder como los que durante décadas han asumido el liderazgo de la estructura Abarca bajo sus distintas denominaciones, desde Reynolds hasta Movistar, pasando por Banesto, Caisse d'Epargne e Illes Balears.

2024, tras la espantada de Carlos Rodríguez, continuará con la misma dinámica para la escuadra con sede en Navarra. Mas será el único gran líder sólido para las grandes vueltas y durante el resto del calendario confiará su suerte a cazadores de etapas o algún día brillante de hombres rápidos como Fernando Gaviria e Ivan García Cortina o una contrarreloj excelente de Rémi Cavagna, unas de sus nuevas incorporaciones.

"El presupuesto da para lo que da, a Eusebio y compañía les encantaría poder hacer fichajes de mayor nivel, pero el Movistar no puede competir de tú a tú con los mejores equipos del pelotón. No tiene el dinero necesario. Es así", resumen desde el entorno del equipo, entre la resignación y la preocupación. Aunque también con el punto de calma que reporta haber acabado 2023 como el 12º equipo del pelotón en puntos UCI, ganando terreno con respecto al descenso de categoría, que se decidirá a finales de 2025, dado que el sistema funciona por trienios.

El Movistar ha cerrado el curso con 16 victorias, aunque solo tres de ellas en el World Tour. Corredores como Oier Lazkano y sobre todo Einer Rubio han dado un paso adelante y han asumido galones, pero otros referentes como Mas, Aranburu y García Cortina han cerrado el primer curso post Valverde sin apuntarse un solo triunfo.

También ha brillado, y de qué manera, el estadounidense Matteo Jorgenson, tanto en vueltas de una semana como en clásicas de adoquines. Ha progresado tanto, de hecho, que al Movistar se le ha escapado, incapaz como es de competir con una oferta del todopoderoso Jumbo. Sensibles son también las marchas de Carlos Verona (Lidl-Trek), Óscar Rodríguez (Ineos, a falta de que sea oficial) y Max Kanter (Astana), hombres de equipo con capacidad para buscar oportunidades por su cuenta.

Junto a ellos, Movistar despide a gran parte de su vieja guardia (Erviti, Rojas, Lluís Mas y Gorka Izagirre) y a Juri Hollmann y Abner González, dos corredores que no han respondido a las expectativas creadas sobre ellos. También despide a su jefe de rendimiento, Patxi Vila, captado por el Bora-Hansgrohe para su ambicioso proyecto con Primoz Roglic como referente.

¿Y qué hay de los fichajes? Dos destacan por encima del resto. El francés Rémi Cavagna, procedente del Soudal, garantiza rendimiento en las cronos, auxilio de calidad en el llano para los escaladores y, quizá, una baza sólida para las clásicas de adoquines, aunque eso está por ver. El italiano Davide Formolo, por su parte, llega del UAE como un refuerzo de lujo para la montaña: tanto para ayudar a Mas como para liderar al equipo en algunas pruebas por etapas.

Completan la lista de incorporaciones jóvenes talentos del ciclismo español (Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Javier Romo y Pelayo Sánchez) y el 'pistard' italiano de 21 años Manlio Moro, que el año que viene hará su debut como profesional en la carretera. Todos ellos, junto a los que permanecen, conforman una plantilla de 27 corredores que el reglamento permite ampliar hasta 30. Puede haber algún fichaje más, pero no completarán el cupo.

Ⓜ️✍️2️⃣4️⃣ Confirmamos los primeros 20 nombres del #MovistarTeam2024 masculino, con doce renovaciones. #RodamosJuntos



The first twenty names for our 2024 men's squad are now confirmed, with twelve contract extensions - https://t.co/PyhqrpJELu