Carlota Ciganda, la heroína del golf europeo que no quiso ser futbolista

Carlota Ciganda es una de las deportistas del momento, aunque su nombre y apellido llevan sonando desde hace años. Sin embargo, nunca con tanta fuerza como estos últimos días. El eco se debe a que esta golfista española de 33 años se convirtió en la mejor jugadora de la Solheim Cup, la mayor competición femenina de golf, ante Estados Unidos.

La navarra fue la jugadora más destacada del torneo con un pleno histórico de victorias en sus cuatro partidos disputados. Sus méritos ya se enmarcan junto a los de otras pioneras del deporte español como Carolina Marín o Blanca Fernández Ochoa, triunfando en un deporte que solo practican un 23% de mujeres.

Predestinada a ser futbolista

Carlota Ciganda estaba predestinada a ser futbolista debido a sus raíces familiares. Su padre jugaba al fútbol y era entrenador de equipos de categorías inferiores. Su hermano jugó en tercera división. Aunque el que más lejos llegó en el mundo futbolero es su tío 'Cuco' Ziganda, entrenador del Huesca y exfutbolista de Osasuna y Athletic. "Se me daba bien. Pero solo fue un pequeño cambio: dejas una pelota grande por otra más pequeña”, bomeaba la golfista.

Su padre reconocía también sus dotes en el césped: "Era la mejor en el equipo de fútbol de los chicos, era capaz de dar 150 toques al balón sin tocar el suelo”, explicaba. Él tenía un club de golf, en el que le inoculcó a su hija la pasión por los palos desde pequeña. Carlota practicaba todos los deportes de niña, desde el fútbol, hasta le pelota vasca o el golf, por el que se acabó decantando a los 11 años. En aquellos tiempos, la navarra tenía muy pocos referentes, como Marta Figueras-Dotti, la única que había conseguido destacar en el panorama internacional.

Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca y tío de Carlota, la mejor golfista europea. / SD HUESCA

Sus inicios en el golf

La golfista se crió en el valle de Ulzama, a 20 minutos de la capital Navarra. Se fue abriendo hueco ganando torneos en categorías inferiores. Debutó en un torneo profesional a los 14 años: el Tenerife Ladies Open. A los 17, ganó el British Open Amateur, en el que ganó a la sueca Anna Nordqvist.

En este torneo, la Universidad de Arizona State se fijó en ella. Fue entonces cuando Ciganda se trasladó a Arizona, con tan solo 18 años, para estudiar sociología e intentar irrumpir en el mundo del golf.

En el 2007, con 22 años, dio el salto profesional, participando por primera vez en el Ladies European Tour, que ganó en su debut. Primer año como profesional y un palmarés de estrella: premio a Rookie del Año y la Orden de Mérito, además de dos torneos.

Carlota Ciganda / Alvarado.Foto

En la élite de las golfistas europeas

Carlota Ciganda se asentó rápidamente entre las mejores de su deporte y eso le hizo ser una fija en los majors y también en la Solheim Cup. En 2013 debutó en el torneo bienial que enfrenta a Europa y Estados Unidos. Allí, como en la mayoría de sus debuts, lo hizo por todo lo alto. Anotó tres puntos y fue fundamental para para que el equipo europeo ganase por primera vez en su historia en suelo rival.

En 2018 fue tercera en el US Open, su mejor resultado en majors y el cual ha repetido en otras tres ocasiones, el último de ellos este mismo año en el PGA Championship. Otro muro que derribó en marzo de 2019 y que tenía pendiente en su lista fue conseguir meterse en el top 10 del ranking mundial.

El palmarés de Carlota Ciganda

Ciganda se ha afianzado como una de las mejores golfistas del mundo. A día de hoy es la 28.ª del ranking. Ha participadoen dos Juegos Olímpicos (fue 39.ª en Río y 29.ª en Tokio), ha ganado nueve títulos profesionales individuales, dos en el circuito americano LGPA Tour y seis en el europeo Ladies European Tour, además de cuatro Solheim Cup.

Este último torneo que acaba de ganar es, precisamente, el que más le ilusiona y en el que ya es historia gracias a una épica actuación en Málaga, con cuatro triunfos de cuatro y el punto decisivo. Con esta victoria, Ciganda se ha convertido en la española con más títulos, números en los que antes estaba empatada con Azahara Muñoz, con quien compartió equipo.

Carlota Cigand en la Solheim Cup 2023 / Europa Press

Aún le quedan retos por cumplir

La golfista no se conforma con poco y sigue teniendo objetivos profesionales por cumplir. Quiere ser la primera española en ganar una major . “Estoy cerca, lo voy a seguir intentando y ojalá pueda llegar ese grande para España”, decía Ciganda en 'AS' antes de la Solheim. Aunque ella ya es una pionera en el golf español para todas esas niñas que, hace 20 años, no tenían referentes.

A pesar de que actualmente reside en Estados Unidos, donde tiene a su pareja, a la golfista española le gusta volver a Navarra para pasear por las montañas del valle de Ulzama y escapar de la rutina o para saborear los guisos de su madre, Chus Machiñena.

Amiga de Ricky Rubio y fan de Rafa Nadal

Noticias relacionadas

En Arizona, Carlota coincidió con los mejores deportistas españoles, entre ellos, Ricky Rubio. "Nos vimos en un supermercado y me presenté; es un chico muy majo, de hecho me ha dejado entradas varias veces para ver a los Suns. Siempre sigo a los deportistas españoles y él lo está haciendo muy bien. Le deseo lo mejor", confesaba en una entrevista con 'La Razón'. Pero su mayor ídolo es otro grande de España: Rafa Nadal.

"Cada vez que estoy a su lado pienso cómo puede ser tan bueno, haber ganado catorce grandes y ser tan humilde es impresionante", decía en 2015 en su blog. Aunque ahora ella es la referente que hace disfrutar a los que le han motivado, como Pau Gasol, quien presenció su gesta: "Inspira a muchas niñas y niños para que se aficionen al deporte”. Una demostración de que no hay una única vía para ser ejemplo a seguir.