Tras Alcaraz, la nada: el tenis español se desangra en 2023

Sigue deslumbrando y acaparando la atención allá donde va Carlos Alcaraz, protagonista a sus 20 años de una lucha sin cuartel durante todo el año con Novak Djokovic por dilucidar quién de los dos es el mejor tenista del mundo. Ya en cuartos de final tras deshacerse con facilidad este lunes del italiano Arnaldi, el de El Palmar avanza firme en el US Open, donde hace un año conquistó su primer título de Grand Slam y se convirtió en el número uno más joven de la historia, y esta temporada ha llegado ya convertido en la gran referencia del circuito y el rival a batir.

Casi sin solución de continuidad, el tenis español ha encontrado el relevo a un Rafael Nadal que apura sus opciones de volver a competir tras un año en blanco. Aparentemente, la sensación es que la 'Armada' sigue en un gran momento, cosechando triunfos y récords, pero la explosión y consolidación fugaz del murciano esconde, sin embargo, otra lectura no tan positiva.

En 2023, ningún tenista español exceptuando al murciano, ganador en Wimbledon y semifinalista en Roland Garros, ha alcanzado los cuartos de final en uno de los cuatro Grand Slams disputados. Una tendencia extrapolable también a los Masters 1.000, donde apenas se han cosechado un par de resultados reseñables más allá de los triunfos del nuevo capitán.

Lejos ha quedado ya la época en la que Nadal viajaba a cada torneo liderando un grupo en el que los David Ferrer, Nico Almagro, Fernando Verdasco o Tommy Robredo, entre otros, pujaban firmemente por asentarse en el top-10 del ránking. Apenas cinco tenistas españoles iniciaron esta edición del US Open, la representación más baja del siglo en un Grand Slam y el peor dato en Nueva York desde 1989.

La representación más baja desde 1989

Además de Alcaraz, Alejandro Davidovich (21), Roberto Carballés (63), Bernabé Zapata (76) y Albert Ramos (88) conformaron la raquítica representación de la Armada en el último ‘major’ de la temporada. Y todos cayeron pronto, sin llegar ni siquiera a pisar los octavos de final.

Especialmente doloroso resultó el caso de Davidovich, llamado a ser el escudero de Alcaraz en esta generación y que llegó a Nueva York con buenas sensaciones tras alcanzar las semifinales en el Masters 1.000 de Cincinnati. Pero tras superar las dos primeras rondas con firmeza, se diluyó en la tercera frente un Tommy Paul ante el que apenas pudo plantear batalla.



“El partido fue un desastre desde el principio, no sentía mucho la pelota y le regalé muchos puntos gratis. No sé qué me pasó, porque llegaba con mucha confianza. Quizá me vi pequeño en ese estadio (el Arthur Ashe, donde jugaba por primera vez) y muy ansioso. No metía una bola en los dos primeros sets”, resumió el malagueño, incidiendo de nuevo en los nervios que le están impidiendo dar el último paso para asentarse en la élite.

Ni en Roland Garros

La realidad de este año muestra que, sin Nadal en liza y con un Pablo Carreño que apenas ha podido jugar por las lesiones, el tenis español se ha resentido hasta el punto de apenas contar con Alcaraz en el top-20. Algo que se traduce en una participación general muy pobre en los grandes torneos.

Con el murciano y Nadal fuera por lesión, el año arrancó en Australia sin españoles en cuartos de final, algo que no ocurría desde 2006. Lo que podía ser un accidente se convirtió en tendencia en Roland Garros, el grande predilecto de los españoles, en el que este año apenas tres alcanzaron la tercera ronda, el peor registro desde 1990, y en Wimbledon, a pesar de la victoria de Alcaraz.

Una situación similar en el circuito femenino

En una dinámica aún peor se encuentra se encuentra la representación española el circuito femenino. Con Garbiñe Muguruza fuera de concurso desde los primeros meses de la temporada y sin fecha de retorno por “por motivos personales”, y Paula Badosa renqueante durante todo el año por diversos problemas físicos, apenas tres tenistas han formado parte de esta edición del US Open, la cifra más baja del siglo, igualando las ediciones de 2007 y 2016.

Cristina Bucsa (63) fue eliminada en primera ronda, mientras que Rebeca Masarova (71) y Sara Sorribes (48) cayeron en la segunda. Precisamente Sorribes fue la única española capaz de llegar a cuartos de final en un Grand Slam en 2023, alcanzando su mejor resultado en un 'major' el pasado junio en Roland Garros.