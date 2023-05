Abran paso a la 'Carlosmanía': así moldea el equipo de Alcaraz al nuevo líder del deporte español

El murciano, que este lunes inició con victoria su camino en Roland Garros, ha pasado en el último año y medio de ser conocido por un 29% de la población a un 72%, convirtiéndose en un imán para los aficionados y las marcas: "Es la semilla perfecta puesta en el entorno perfecto"

Una estructura similar a la que ha acompañado a Nadal durante toda su carrera guía los pasos del número uno, que en París afronta su primer Grand Slam como gran favorito

Se apaga, irremediablemente, la mejor generación de la historia del deporte español. Una quizás irrepetible, liderada por dos símbolos como Pau Gasol, ya retirado, y sobre todo por un Rafael Nadal que ya ha puesto fecha de caducidad -2024- a una carrera que le ha encumbrado como el mejor competidor de la historia del país. Y sin embargo, casi sin solución de continuidad, como si los ídolos surgieran por generación espontánea, asoma un heredero que no llama a la puerta, sino que la derrumba.

No teme a la historia Carlos Alcaraz, que este lunes se deshizo de Flavio Cobolli en su estreno en Roland Garros (6-0; 6-2 y 7-5 en 1h y 57m) y sigue destruyendo récords al mismo tiempo que abarrota gradas y ejerce ya de principal reclamo en cada torneo en el que juega. “Mi sueño es ser uno de los mejores de siempre e intentar acercarme a Djokovic y Nadal. Sé que será muy complicado y quizás imposible, pero en este mundo tienes que pensar y soñar en grande”, repite casi cada semana el joven de 20 años, sabedor de que su explosión ha revolucionado un circuito tiranizado en los últimos 15 años por el ‘Big Three’.

El nuevo jerarca que ansiaba la ATP es ya una realidad, y empieza a construir un legado que va más allá de lo deportivo. En España es, con diferencia, el deportista que más ha crecido en popularidad en los últimos tiempos. Según un estudio publicado por Personality Media, una multinacional especializada en el análisis de personajes públicos, en apenas año y medio ha pasado de ser conocido por un 29% de la población a un 72%.

"Ha surgido una estrella de la noche a la mañana. Por lo general, un personaje de estos ámbitos tarde muchos años en desarrollar una imagen sólida como la que ha conseguido Carlos en poco más de un año", asegura el director general de la compañía, Santiago de Mollinedo, sobre los resultados del estudio, efectuado entre mayores de 16 años y que mide hasta 18 atributos de imagen y publicitarios, considerando al tenista murciano como “un modelo a seguir, saludable y profesional” que transmite a la vez “simpatía y liderazgo”.

Coincidiendo con sus triunfos, los datos también apuntan a un “repunte muy relevante” a lo largo de 2022 y en lo que va de 2023 del interés declarado de los consumidores por el tenis, tanto en los jóvenes como en los más adultos. Un 45% de los menores de 30 años y un 54% de los mayores de 45 muestran interés por el circuito, los números más altos de todo el histórico consultado desde el 2015.

"A los jóvenes les encanta el éxito, se suben siempre al carro del que gana, y están viendo en él lo que les contaban de Nadal que ellos no habían podido presenciar. Y en el otro lado tienes a los seguidores que llevan siguiendo años a Rafa, y saben lo complicado que es que surjan nuevas estrellas, y por eso lo valoran tanto", reflexiona de Mollinedo, que considera que tener tan presente el precedente del balear, todavía el deportista más popular (98%), beneficia a la imagen de Alcaraz.

"La expectativa de que venga alguien detrás que puede repetir sus éxitos ha provocado que él sea una estrella de una manera tan rápida y entre sectores de edad tan diferentes. Es la semilla perfecta puesta en el entorno perfecto. Todo acompaña, ya no es solo la victoria, que por supuesto es la base de todo. Está logrando construir un discurso humilde, sincero y creíble, lejos de la prepotencia, y eso genera esa chispa especial que despierta la ilusión en terceros y les hace emocionarse por sus éxitos".

Carlos Alcaraz firma autógrafos a los aficionados en Roland Garros. / Corinne Dubreuil / FFT

"Cuesta normalizar la situación"

“Es una bendición para el tenis”, llegó a decir sobre él el director del Masters 1.000, Feliciano López, en la última edición del torneo, donde fue el único jugador capaz de llenar a diario la pista central. “He escuchado la palabra Carlosmanía bastantes veces... Sí, creo que sí puede haberla”, reconocía algo ruborizado entonces el murciano. “Se refleja en los partidos y en los entrenamientos, noto que hay mucha gente detrás de mí, apoyándome. Y me gusta, aunque cuesta normalizarlo, la verdad. Cuesta normalizar que haya tanta gente detrás de mí porque hasta hace nada era yo el que veía a los grandes desde las gradas”, recordaba el número uno más joven de la historia.

Confluyen en Alcaraz todos los ingredientes para convertirlo en lo que ya es, un filón popular. Es aire fresco todo el pack, desde su juego, agresivo y virtuoso –“pasarlo bien y hacerlo pasar bien a la gente” es su máxima-, hasta su extrovertida y cercana forma de lidiar con el aficionado y los medios, por ahora siempre lejos de polémicas y excentricidades, pasando por su carácter extremadamente competitivo y voraz.

De cuidar esos detalles se encarga su equipo, que ha adoptado desde un principio una estructura similar al que ha acompañado a Nadal durante toda su carrera. Juan Carlos Ferrero, ex número uno, guía sus pasos en la pista desde que tenía 14 años con la colaboración de Antonio Martínez Cascales, que acompaña al murciano cuando su entrenador no puede asistir a un torneo. Y fuera de ella, Albert Molina, representante de la multinacional IMG, dirige su carrera y ejerce de sombra del muchacho, que ya acumula más de 14 millones de euros solo en premios. Ellos son las caras más visibles de un entramado del que también forman parte, entre otros, Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, Juanjo López, su médico desde que era un niño, o la psicóloga Isabel Balaguer, y que aísla al tenista del ruido exterior, ejerciendo de burbuja y acompañándole allá donde se desplaza o al volver a Villena (Alicante), donde reside y entrena cuando no hay torneos.

Alcaraz calienta antes de salir a entrenar en Roland Garros. / Corinne Dubreuil / FFT

Filón para las marcas

Todo lo que rodea al actual número uno del mundo está medido al milímetro pero desprende, a la vez, la sensación de frescura de cara al exterior, lo que le ha hecho ganarse el cariño de los aficionados. Con apenas un par de años en el circuito ya es uno de los tenistas más seguidos en las redes sociales, donde se mueva con la facilidad de lo que es, un centennial . En Instagram, la más pujante en la actualidad, cuenta con 2,4 millones de seguidores y ya es el sexto tenista, aún lejos de los más de 18 millones de Nadal y por detrás de Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Naomi Osaka y Emma Raducanu.

De seguir en la línea mostrada hasta ahora, poco tardará en ir ganando posiciones en los ránkings de popularidad, elevando una imagen ya de por sí consolidada y que le ha convertido también en uno de los reclamos más buscados por las marcas, que tientan al murciano con decenas de ofertas de patrocinio. Aunque la premisa que marca su equipo está clara: no muchas, pero reconocidas, de prestigio y con una relación a largo plazo.

Desde que Nike lo captara en 2019, muchas otras han intentado sumarse al filón comercial en el que se ha transformado, pero apenas un grupo reducido lo ha logrado. BMW (coches), Isdin (cosmética), Rolex (relojes), Babolat (raquetas), El Pozo (alimentación) o Turismo de Murcia forman parte de ese grupo, al que en los últimos meses se ha unido Calvin Klein. Además, todavía tiene varias vacantes entre los patrocinios habituales para un deportista de su nivel, como son un banco o una empresa de telecomunicaciones.

Carlos Alcaraz atiende a los medios de comunicación. / EUROPA PRESS

Nadie duda de que llegarán. Como lo harán las renovaciones, que seguramente le colocarán al mismo nivel que Nadal o Djokovic en cuanto a patrocinios. Su contrato con Nike es hasta 2025, misma fecha en la que acaba también el acuerdo con Babolat. Albert Molina ya está en conversaciones para ampliar ambas relaciones y mejorar las condiciones económicas.

La multinacional de Oregón, encargada de vestirle, será, sin duda, la empresa que más dinero le aportará en los próximos años. ¿Cuánto? Es difícil decir una cifra concreta, pero uno de sus rivales generacionales, Jannik Sinner, acaba de firmar diez años con la misma firma por 15 millones por temporada. Y teniendo en cuenta que su rendimiento, tanto en resultados como en capacidad de atracción, ha estado hasta ahora está muy por encima de lo demostrado por el italiano, solo cabe esperar que la oferta también lo esté. Para algo es actualmente el chico de oro del tenis mundial.