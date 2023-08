El 'rescatador' Bellingham es una bendición para el Real Madrid y LaLiga

Jude Bellingham celebra el gol ante el Celta en Balaídos que permitió el triunfo del Madrid. / MIGUEL RIOPA / AFP

En una Liga amenazada por cualquier mercado que no sea el suyo, Jude Bellingham se ha convertido en el mejor reclamo. Su espectacular inicio, con cuatro goles en tres partidos (el último le permitió al Real Madrid firmar el pleno de triunfos en el arranque), le ha convertido en el máximo goleador del campeonato.

Aunque su influencia va mucho más allá de las cifras de acierto de cara a puerta en un equipo que no ha fichado un gran delantero. El inglés es un valor para toda la competición. Lo fue desde su llegada, cuando decidió apostar por el club más laureado en lugar de dejarse llevar por las corrientes de la Premier. Resultó un golpe sobre la mesa en un torneo español que todavía añora los duelos de máximas figuras como Messi y Ronaldo.

No ha necesitado periodo de adaptación

Sí, en una operación tasada en 103 millones de euros fijos más variables y con un salario de entre nueve y doce millones anuales. Pero no un montante inferior al que podrían poner sobre la mesa los contendientes del Real Madrid en hacerse por sus servicios. Ante la ingente cantidad, surgían las habituales dudas sobre su adaptación. Una sombra que perseguirá a cualquier gran fichaje blanco mientras el recuerdo de Hazard siga vivo.

En declaraciones a este periódico, Vinny Samways, uno de los jugadores ingleses que había hecho carrera en LaLiga, recordaba que Jude había pasado con nota la prueba de fuego que es salir del entorno británico. Porque a veces se olvida que Bellingham tiene 20 años recién cumplidos. Tres de ellos los pasó en Alemania y logró ser bandera del Dortmund. Esa capacidad para asumir las riendas se palpó en Balaídos, donde anotó el gol de un triunfo.

Bellingham lleva a Kepa al sector visitante para sea ovacionado tras el Celta - Real Madrid. / MIGUEL RIOPA / AFP

Lo hizo en un partido que se endureció con la lesión de Vinicius o el penalti fallado por Rodrygo. Su caudillaje se plasmó igualmente en una celebración que va camino de ser icónica y que deja cada jornada un lienzo. Con Bellingham abierto de brazos, mirando directamente al público rival (el Real Madrid ha comenzado la temporada jugando tres partidos fuera). Una imagen que ha desatado la lógica polémica del que se ve interpelado después de la derrota, pero que acabará siendo normal al ritmo que va el inglés.

Ancelotti, cabreado con la gestión del penalti

El goleador del equipo blanco arrastra en su alegría instantánea al resto de compañeros. Después de ganar al Celta, Bellingham se llevó a Kepa ante el sector de la hinchada visitante para que recibiera un aplauso. No fue igual de solvente el debut del meta vasco, quien protagonizó una de las jugadas polémicas del partido. Díaz de Mera decretó falta tras un gol de Larsen en el que el sustituto de Courtois se mostró inseguro, como en otras acciones posteriores.

Bellingham es ajeno a las tensiones que se dan en un Real Madrid en transición y que ha firmado un mercado con incógnitas, otra vez condicionado por Mbappé. Por un lado, la gestión de las suplencias de Modric y Kroos, que ante el Celta vivieron un nuevo capítulo hecho público por Ancelotti, cuyo ejercicio está marcado por la fecha límite de contrato y el cargo de seleccionador de Brasil.

"No tienen libertad para elegir el lanzador. No sé qué ha pasado, tenía que tirar Luka y no sé qué ha pasado. El que tenía que tirar era Vini pero no estaba. Ellos han elegido Rodrygo y no me ha dado tiempo a decir que tenía que ser Modric", aseguró 'Carletto' en la ruenda de prensa posterior a un partido donde el brasileño no consiguió ver puerta ante Iván Villar.

El penalti ejecutado por Rodrygo que detuvo Iván Villar en Balaídos. / ALBA VILLAR

Bellingham contra el luto de Benzema

Sobre los otros dos protagonistas del partido, el italiano dijo que "Bellingham sigue marcando y aportando" y que lo de Vinicius "no era grave". La salida del extremo obligó a 'Carletto' a recomponer el dibujo y dio salida a Joselu, que no es el goleador que necesita el Real Madrid. El luto de Benzema y la exigencia de goles por parte de la segunda línea recaen, por el momento, en el mediocentro inglés, que también dio un susto al llevarse la mano a una de sus piernas agujeradas, un recurso que usan para reducir la tensión acumulada en los músculos.

En las tres primeras jornadas, Bellingham ha promediado 63,6 intervenciones por encuentro que le han bastado para ver puerta cuatro veces. Tiene la inspiración de los grandes jugadores, capaces de pasar desapercibidos hasta que llega su momento. A esto hay que sumarle una asistencia y dos pases clave, con 88% de acierto en todos los balones que toca.

De los seis goles que ha anotado el Real Madrid en LaLiga, cuatro han llevado la firma del inglés (los otros dos: Rodrygo y Vinicius). Y todo esto sin haber debutado en el Santiago Bernabéu (lo hará el sábado, 2 de septiembre, ante el Getafe), que, al igual que Bellingham, se ha actualizado para esta temporada. El mediocentro, 'box-to-box' o llegador, en concreto, es "diez veces mejor", según sus propias palabras. Un cálculo que podría quedarse corto.