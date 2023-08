El PSG perdona a Mbappé entre rumores de su posible renovación

El culebrón de Kylian Mbappé siempre tiene un capítulo más. Y el de este domingo no es ni mucho menos de relleno. El PSG, tras mantener apartado al francés durante toda la pretemporada, ha anunciado que esta mañana se ha reintegrado en la dinámica del primer equipo que dirige Luis Enrique. Y todo ello entre crecientes rumores de una posible renovación que le alejaría, una vez más, del Real Madrid.

"Después de conversaciones muy constructivas y positivas entre el PSG y Kylian Mbappé antes del partido contra el Lorient [disputado el sábado y resulto con 0-0], el jugador ha sido reincorporado a los entrenamientos del primer equipo esta mañana", ha anunciado el club parisino en un comunicado oficial.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has been reintegrated into Paris Saint-Germain first squad.



PSG statement:



“Following very constructive, positive talks between PSG and Kylian Mbappé before game vs Lorient, the player has been reinstated into first team training squad this morning”. pic.twitter.com/qNUVRGgZbQ