La fuga de talentos de LaLiga no cesa mientras Tebas asegura que "solo la Bundesliga es sostenible"

La despedida de Sergio Canales del Betis es una de las más significativas que se recuerdan en los últimos tiempos de LaLiga. A lágrima viva, el que era jugador franquicia verdiblanco, aseguró que el Betis es el "club más importante de mi carrera", pero ya es futbolista del Rayados de Monterrey mexicano.

Es un síntoma del cambio de paradigma de la competición española, un torneo que ha pasado de ser comprador a vendedor. Con 288 millones ingresados y 249,8 millones gastados, LaLiga arroja un balance positivo de 39 millones. Los clubes ingleses han gastado en fichajes más de cinco veces (1.337 millones) lo que los equipos españoles.

Canales por Isco en el Betis

Pero la amenaza ya no solo es la Premier. Es Arabia Saudí, con un sinfín de incorporaciones que tienen a Karim Benzema a la cabeza. Es EEUU, que Messi ha preferido a su regreso al Barça. Y es hasta la Liga MX, que ha reclutado a Canales. La fuga de talento es una constante en los últimos años. A las salidas en forma de traspaso se suman las de jugadores que se retiran, como el caso forzoso de David Silva -por culpa del ligamento cruzado-, que ha guiado a la Real Sociedad hasta Champions.

Las transferencias desde equipos españoles ya no son últimas etapas en competiciones exóticas, son apuestas decididas. Canales viene de firmar una temporada extraordinaria con el Betis y se ha proclamado campeón con España de la Nations League. Dos argumentos que ha puesto el conjunto mexicano sobre la presentación de un jugador que ni siquiera es la transacción más cara en la historia de la liga mexicana.

Isco Alarcón, en su presentación como nuevo jugador del Real Betis. / REAL BETIS

Está previsto que el club verdiblanco reciba 10 millones, una cantidad inferior a los 17 que Chivas pagó a Pachuca por Rodolfo Pizarro. ¿Necesitaba el Betis hacer esta operación? Lo cierto es que alivia los problemas con el límite salarial que arrastra desde hace tiempo. Su sustituto será Isco, sin equipo desde hace media temporada tras su abrupta salida del Sevilla.

El desmantelamiento del Villarreal

Esta es la realidad de un equipo que volverá a jugar en Europa League el año que viene. Lo hará junto al Villarreal, otro conjunto que ha visto cómo Nico Jackson y Pau Torres ponían rumbo a la Premier. El primero, al Chelsea, por 37 millones, y el segundo al Aston Villa, por 33. La tercera gran venta lucrativa del 'Submarino' fue Boulaye Dia, quien ha recalado definitivamente en la Salernitana -tras su cesión- por 12 millones.

El último en salir ha sido Samu Chukwueze, quien ha puesto rumbo al Milan por 20 millones. El Villarreal está viviendo un verano récord de ingresos (más de 100 millones), pero a costa de desmantelar el proyecto que lidera Setién. Por el momento, solo ha reinvertido 2,5 millones en hacer efectiva la compra de Terrats y 10 millones en Sorloth, delantero que le ha arrebatado a la Real Sociedad.

Samu Chukwueze, en su presentación como jugador del AC Milan. / AC MILAN

Otra gran venta del mercado español la ha protagonizado el Mallorca, que ha traspasado a Kang-in Lee, otro de los jugadores destacados del curso pasado, por 22 de millones. La cantidad será superada por la salida de El Bilal, aun en las filas del Almería, por el que la Atalanta, quinto clasificado la pasada campaña, pagará 31 millones. Es más de lo que ha gastado, por ejemplo, el Atlético, quien ha invertido cinco millones en Javi Galán y 2,7 en Mouriño.

Frente a los 249,8 millones invertidos por LaLiga, la Serie A tiene un volumen de gastos de 518 millones, lejos de la Premier. Por debajo, en la Ligue 1 se han invertido 456 millones. De ellos, 159,50 son del PSG. La desproporción es mucho más aguda en LaLiga, porque solo el Real Madrid, con Bellingham (103) y Güler (20 millones), ha gastado más que el resto de equipos juntos. La Bundesliga es la cuarta del top 5 europeo en inversión: 450,17 millones y es la que Javier Tebas pone como ejemplo junto al torneo español.

Problemas con las inscripciones

Ante los reiterados comentarios de la pérdida de valor de LaLiga, el presidente de la competición dijo esta semana que "en la Serie A el gobierno aplaza 480 millones de euros en impuestos mientras que en LaLiga han pagado todo puntualmente". Para Tebas, "la Premier es un campeonato de pérdidas mil millonarias, con mecenas y clubes estado", donde las autoridades van a implantar normas de control.

Sobre la Ligue 1, el máximo responsable de LaLiga critica que también es deficitaria y tiene "al club-estado más conocido, el PSG". Finalmente, la Bundesliga, "una competición con normas de control económico como LaLiga que la hacen sostenible económicamente y con ella estamos muy igualados en los resultados financieros".

Estas declaraciones de Tebas van en línea con la aplicación de un estricto límite salarial que, como cada verano, está provocando retrasos en la inscripción de los fichajes. El Real Madrid inscribía este viernes a Jude Bellingham, el fichaje que le faltaba, mientras que el FC Barcelona continúa con los problemas del tope. No ha podido formalizar todavía ficha alguna y puede necesitar una ayuda extra para formalizar a Gündogan.

İlkay Gündoğan, nuevo jugador del FC Barcelona, en el partido contra el Arsenal. / FC BARCELONA

Tebas: "No queremos 'clubes-estado' en LaLiga"

El Sevilla, equipo que jugará Champions, no ha inscrito a ningún fichaje (Badé, Pedrosa y Gattoni). El Betis, más de lo mismo con hombres como Bellerín o Isco. Pero Tebas lo tiene claro: "Algunos pretenden que volvamos a la época no muy lejana donde el fútbol profesional español debía 700 millones de euros a Hacienda. Hoy es cero".

Noticias relacionadas

Un tiempo donde, de acuerdo al máximo responsable de LaLiga, "todos los fines de temporada centenares de equipos denunciaban millonarios impagos de sus clubes y los concursos de acreedores afectaban a más de la mitad de los equipos". Entidades más sostenibles, aunque incapaces de competir con otros torneos.

Y dentro de esa idea no caben "clubes-estado o mecenas que inflacionen los salarios de todos los equipos con pérdidas millonarias. En fin, luchamos para que el fútbol europeo sea sostenible económicamente y no exista dopaje financiero". Un recto precepto que, por ahora, no retiene el talento de antaño en un mercado cada vez más globalizado.