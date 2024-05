Cuándo se anunciará el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Kylian Mbappé ya ha anunciado oficialmente que dejará el PSG al final de esta temporada. Era algo sabido desde mediados de febrero, cuando el club francés filtró que el delantero le había comunicado internamente su decisión de marcharse libre cuando acabara su contrato, el 30 de junio. Sin embargo, fue este viernes cuando el campeón del mundo en 2018 tomó la palabra para anunciar en primera persona su decisión, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

En ese vídeo, publicado dos días antes del que será su último partido en el Parque de los Príncipes, Mbappé eludió hablar de cuál será su nuevo equipo a partir del 1 de julio. Una omisión que no entraña ningún misterio, pues es un hecho conocido por todo el mundo que su próximo club será el Real Madrid, con el que se comprometerá con un contrato de larga duración.

¿Irá Mbappé a los Juegos Olímpicos?

Hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, da por hecho públicamente este desenlace, como ha demostrado este sábado. "Cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa", ha expresado el dirigente, que en los últimos años había presionado para intentar que Mbappé continuara su carrera en la liga francesa. Como informó este periódico, la presencia del delantero en la cita olímpica ha sido uno de los principales flecos en las negociaciones con el Real Madrid.

Ahora solo resta el anuncio oficial del fichaje por parte del Real Madrid, club que permanece en silencio y sin hacer ningún tipo de valoración sobre el futbolista, bajo contrato hasta el 30 de junio con el PSG2, club con el que aún debe jugar tres partidos intrascendentes de Ligue 1 y también la final de la Copa de Francia.

La fecha del fichaje de Mbappé con el Real Madrid

El día del anuncio oficial es el secreto mejor guardado en el Santiago Bernabéu. Entre otras cosas, porque lo más probable es que ni siquiera haya una fecha fijada al cien por cien, a expensas de los acontecimientos. Desde Francia se ha apuntado que el vídeo de despedida de Mbappé podría precipitar el anuncio de los blancos, pero no pasa de una mera especulación.

Parece poco probable que el anuncio se produzca antes del 1 de junio, día en que el Real Madrid tratará de ganar frente al Borussia Dortmund su 15ª Copa de Europa en Wembley. Además, una semana antes, Mbappé jugará su último partido con la camiseta del PSG, la final de la Copa francesa contra el Olympique de Lyon.

Emmanuel Macron y Kylian Mbappé. / EFE

Por otra parte, en este tipo de operaciones es bastante habitual que, por una cuestión de cortesía, el club de destino no anuncie la contratación hasta que el futbolista termine oficialmente su vinculación con el anterior. Si el Madrid se agarrara a esta costumbre, el anuncio oficial se podría aplazar hasta después del 1 de julio.

La Eurocopa condiciona el anuncio

Esas fechas, no obstante, coinciden con la Eurocopa, en la que Mbappé liderará a la selección de Francia. Por tanto, con esta hipótesis, lo natural sería que el Madrid esperara hasta que el combinado francés finalizara su trayecto competitivo en la cita que se celebrará en Alemania, cuya final se disputa el domingo 14 de julio.

La Eurocopa, aunque el Madrid no espere hasta julio, también condiciona el posible anuncio. Francia debutará en el torneo el 17 de junio, frente a Austria, pero se concentrará desde comienzos de junio. No es descartable, no obstante, que el anuncio se pueda llevar a cabo en ese periodo, aplazando para la segunda quincena de julio la presentación oficial en el Bernabéu.

En cualquier caso, si algo ha quedado demostrado en estos siete años de idas y venidas entre Mbappé y el Real Madrid es que cualquier cosa puede pasar. El fichaje es un hecho, de eso no hay dudas, pero el anuncio oficial podría precipitarse en el momento más inesperado.