El Girona y Stuani arañan un punto sobre la bocina ante el Cádiz

Un gol de penalti del uruguayo Cristhian Stuani dio este sábado un punto de oro al Girona en el choque ante el Cádiz en el minuto 102, cuando los de Sergio González ya casi celebraban el triunfo gracias al gol de Álex Fernández y ya se veían fuera del descenso por primera vez este curso.

El duelo despertó con dos conjuntos precavidos y prudentes, sabedores de que se trataba de un duelo clave en la lucha por la permanencia. El Girona mejoró con el paso de los minutos y llegó a tener porcentajes de posesión superiores al 60 %, pero sufrió para llegar al área andaluza y, una vez más, no acertó a traducir su ligero dominio en goles.

Fue una primera mitad dominada por las defensas, pero el cuadro local tuvo dos ocasiones claras para adelantarse. La primera fue en el minuto 22: Javi Hernández, en el once por segunda jornada seguida, asistió a Bernardo Espinosa con un gran centro lejano, pero el cabezazo del central colombiano desde el punto de penalti, solo, terminó en los guantes del portero visitante demasiado centrado.

Ya cumplida la media hora, Taty Castellanos puso un centro de la muerte en la frontal del área pequeña y el disparo de Arnau Martínez se marchó cerca muy de la cruceta después de rebotar en las piernas de un defensor.

El Cádiz contestó de forma inmediata con la que fue su única aproximación peligrosa y, a la vez, la ocasión más clara de la primera mitad: Rubén Sobrino llegó al área catalana solo, tras un rápido contragolpe originado por una desatención de la zaga local, pero erró en el mano a mano ante Juan Carlos Martín.

El Girona había sido tímidamente mejor en el primer acto, pero el equipo andaluz empezó el segundo de la mejor manera: con el gol de Álex (46'). Álvaro Negredo, asistido por Iván Alejo, centró desde la línea de fondo y el 8 del Cádiz batió a Juan Carlos pese a no impactar bien el balón. Juan Carlos tocó la pelota, pero no pudo cambiar el destino del chut de Álex, novedad en el once, y continúa sin dejar su portería a cero.

El conjunto de Sergio pudo doblar su ventaja por mediación de Negredo, con un cabezazo desde lejos y en forma de vaselina que casi supera a Juan Carlos, y de Alejo. En el minuto 52 ya había entrado Cristhian Stuani, como remedio de Míchel Sánchez para revertir la falta de eficacia. Justo después de pisar el verde ya asustó a Conan con dos cabezazos a saque de esquina.

El resultado propició un contexto de indiscutible dominio catalán mientras se multiplicaban las pérdidas de tiempo de los jugadores del Cádiz. Y el enfado de Montilivi con el árbitro. En el minuto 67 Castellanos estrelló un balón en el travesaño y en el 75 se invalidó un gol en propia de Juan Cala que hubiera supuesto la igualada, a instancias del VAR y por falta.

También se anuló, en ese caso por fuera de juego, un gol de Castellanos, para frustración del Girona. Cuando todo parecía ya perdido para los gerundenses, Pacha Espino cometió penalti sobre Manu Vallejo y Stuani lo transformó con un chut ajustado al palo, para romper la racha de tres derrotas seguidas.

Ficha técnica: 1 - Girona FC: Juan Carlos; Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Javi Hernández (Stuani, min. 52), Miguel (Valery, min. 87); Romeu, Aleix García, Herrera (Manu Vallejo, min. 80); Riquelme (Toni Villa, min. 80) y Castellanos. 1 - Cádiz CF: Conan; Iza (Zaldua, min. 60), Luis Hernández, Chust, Espino; Iván Alejo (Juan Cala, min. 71), Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio (Jose Mari, min. 59), Sobrino; Álex (Brian, min. 76); y Álvaro Negredo (Lozano, min. 59). Goles: 0-1, min. 46: Álex. 1-1, min. 90+12: Stuani, de penalti. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (colegio vasco). Amonestó a los locales Aleix García (min. 45+1), Santi Bueno (min. 54), Arnau (min. 68), Castellanos (min. 69) y Stuani (min. 76) y a los visitantes Sobrino (min. 5), Fede San Emeterio (min. 23), Rubén Alcaraz (min. 62) y Espino (min. 90+10). Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Santander, disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 9.927 aficionados.

