Roglic gana el Dauphiné casi sin inmutarse

No hay nada peor para la moral de los adversarios que ver llegar a una meta, sobre todo en montaña, a dos corredores juntos del mismo equipo y cogidos de la mano después de haber eliminado a todos, como sucedió este domingo en el Plateau de Solaison. Tal gesta reconforta a la escuadra, en este caso al Jumbo y sobre todo a Primoz Roglic, quien hasta se podría sentir feliz al comprobar, si no existiera Tadej Pogacar, que el enemigo está en su casa, es danés y se llama Jonas Vingegaard para demostrar que no fue una casualidad su segunda plaza en el Tour del año pasado.

¡Ah! Y aquí está el mal de todas las cosas, porque faltan menos de tres semanas para que empiece el gran festival anual del ciclismo y ya no valen errores, a la hora de preparar la carrera, escoger calendario y, sobre todo, evitar caídas. Primoz Roglic disputó y acabó su tercera ronda de una semana de la temporada y con apenas 26 días de competición llegará al Tour para asustar a cualquiera que no se llame Pogacar, hasta el punto de que si su compañero esloveno no existiese él sería a los 32 años el principal favorito para imponerse en la carrera.

🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard et 🇸🇮@rogla arrivent main dans la main. 🤝

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 8ème et dernière étape du #Dauphiné 2022.



🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard and 🇸🇮@rogla together on the line. 🤝

⏪ Look back at the last KM of the last stage of the #Dauphiné 2022. pic.twitter.com/NHopbGGa3z — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 12 de junio de 2022

Ganó en marzo la París-Niza, en abril se lesionó durante la Itzulia y en junio, con una sensación de ir hasta sobrado, se ha impuesto en el Critérium del Dauphiné, donde no ha tenido ni la necesidad de vencer una etapa; la de este domingo porque se la ha entregado a su compañero Vingegaard.

Pogacar lo vio por la tele. Lleva días entrenando por las montañas y el miércoles debuta en el Tour de Eslovenia para hacer patria y probarse. No corre desde el 20 abril, cuando participó en la Flecha Valona. No pudo defender la victoria de 2021 en la Lieja-Bastoña-Lieja por el fallecimiento de un familiar. Desde entonces, solo ha entrenado, tal como hizo el año pasado. La temporada pasada su objetivo era ganar el Tour, lo consiguió y luego quería llevarse el oro olímpico, que tuvo que cambiar por una medalla de bronce. Este año aspira a un tercer triunfo y si físicamente se encuentra bien luego correrá la Vuelta.

En aras de priorizar su recuperación, después de los golpes y molestias producidos por su caída del jueves, @EnricMasNicolau concluye su presencia en el 🇫🇷 #Dauphiné. ¡Nos vemos muy pronto, amigo!@MatteoJorg arrancará el último día de la ronda alpina en 8ª plaza de la general. pic.twitter.com/1ZlmsOqXpu — Movistar Team (@Movistar_Team) 12 de junio de 2022

Roglic no ha desvelado las intenciones de futuro tras acabar el Tour. Ha ganado las últimas tres Vueltas, aunque el año pasado se apuntó a última hora porque se cayó en el Tour a las primeras de cambio y tuvo que abandonar antes de que su paisano Pogacar se exhibiera por los Alpes.

Ahora una caída es terrible, porque las mínimas consecuencias interrumpen la preparación y volver a empezar con el Tour en la esquina de casa no es plan para coger la forma. Por eso, este domingo, el Movistar prefirió que Enric Mas no se expusiera y regresase a Andorra, donde vive, porque la caída que sufrió el jueves no es grave en cuanto a lesiones pero si dolorosa y ahora es mejor no forzar, descansar mínimamente y solo pensar en el Tour.

