Vietti suma el tercer triunfo en Cataluña y aumenta su ventaja

El italiano Celestino Vietti (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Cataluña de Moto2, lo que le permite incrementar su ventaja en la tabla provisional del mundial al doblegar tanto a Arón Canet (Kalex) como a Augusto Fernández (Kalex) en la línea de meta.

Vietti suma 133 puntos, por los 117 del japonés Ai Ogura (Kalex), que acabó séptimo, y los 109 puntos de Arón Canet, segundo en los peldaños del podio y al que se le sigue negando la victoria en su trigésimo novena participación en la categoría de Moto2.

El británico Jake Dixon (Kalex) sorprendió al autor de la pole position, el italiano Celestino Vietti (Kalex), que se vio también superado en ese instante crítico por el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex) e incluso, algunas curvas después por el también español Albert Arenas (Kalex).

Con Roberts en primera posición se completó el primer giro y también el segundo, ya con Arón Canet tras su estela y ambos imprimiendo un ritmo a la carrera que estiró muchísimo el grupo principal, en el que Vietti pareció no tener la velocidad suficiente para estar con sus rivales de turno.

Poco a poco Roberts y Canet estiraron el grupo de cabeza, perseguidos por los dos pilotos del equipo de Jorge Martínez "Aspar", Jake Dixon y Albert Arenas, mientras por detrás el grupo perdía integrantes con las caídas del checo Filip Salac (Kalex) primero, y el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex), poco después.

Roberts se mantuvo firme en cabeza de carrera con un ritmo que en ningún momento había mostrado durante los entrenamientos pero que le permitió consolidar casi un segundo de ventaja en apenas seis vueltas sobre Arón Canet y ya más de un segundo y medio respecto a Dixon y Arenas, mientars Vietti, tras ellos, cedía terreno poco a poco y se tenía que defender de los ataques del japonés Ai Ogura (Kalex) y del español Augusto Fernández (Kalex), a los que poco después se unió el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

Una vuelta más tarde Joe Roberts ya tenía una ventaja sólida sobre Canet como para imponer su propio ritmo en solitario, mientras el español marcaba la pauta en ese grupo perseguidor, muy estirado y formado por hasta once pilotos en el que estaban el propio Canet, Jake Dixon, Albert Arenas, Celestino Vietti, Augusto Fernández y Ai Ogura, con cierta ventaja sobre Marcel Schrotter, Alonso López (Boscocuro), Sam Lowes (Kalex), Manuel "Manugas" González (Kalex) y Pedro Acosta (Kalex).

Con Roberts destacado, Canet y Dixon se "enzarzaron" en una pelea en la entrada del estadio que casi acaba con ambos por los suelos, aunque controlaron la situación y la misma propició que Arenas se pegase nuevamente a ellos, como también Vietti y Fernández.

En el undécimo giro el estadounidense Joe Roberts cometió un error al entrar en la curva cinco, en bajada, en la que perdió la adherencia en el tren delantero y se fue por los suelos cuando contaba con más de tres segundos de ventaja, dejando la pelea por la victoria al quinteto de Dixon y Canet.

Todo el peso de la carrera lo llevaron por esos instantes Dixon y Canet, que decidió superar al británico en la decimotercera vuelta, en la que Vietti había doblegado también a Arenas y Fernández para ponerse tercero.

Con más de nueve vueltas por delante, todo estaba aún por decidir, pero Arón Canet defendía con uñas y dientes la primera posición de los ataques de Jake Dixon, con Celestino Vietti expectante.

A seis vuelta del final, cambio de escenario. Vietti doblega tanto a Dixon como a Canet para ponerse líder, pero Augusto Fernández y Marcel Schrotter tampoco pierden el "hilo" de la cabeza.

En el decimoctavo giro, a cuatro para el final, es Arón Canet quien comanda la prueba, pero sólo Schrotter da algún síntoma de debilidad y parece quedarse algo descolgado.

Decimonoveno giro y las posiciones se mantienen, como también en la vigésima, en la que además la carrera se quedó sin otro de sus protagonistas, el británico Sam Lowes, que se fue al suelo en la curva doce y encadenó su sexo "cero" consecutivo. En ese incidente se vio involucrado el español Albert Arenas (Kalex), que no pudo concluir la carrera catalana.

En el vigésimo primer giro nuevo ataque de Vietti, que supera a Canet en la curva diez, pero en la última vuelta le vuelve a superar el español, que intenta cerrar todos los huecos hasta la bajada de la bandera de cuadros, pero la zona del estadio resultará determinante.

Canet no tuvo ninguna opción de doblegar a Vietti, que acabó ganando por apenas 81 milésimas de segundo, con Augusto Fernández tercero.

La sexta posición fue para Pedro Acosta, con Alonso López octavo, Manuel "Manugas" González fue noveno y, más atrás, Jorge Navarro (Kalex) fue decimocuarto, delante de Fermín Aldeguer (Boscoscuro), con Jeremy Alcoba (Kalex), decimoctavo y Marcos Ramírez (MV Agusta), vigésimo cuarto.

