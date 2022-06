Bale se despide del Real Madrid: "Ser parte de la historia de este club ha sido increíble"

El delantero Gareth Bale se despidió este miércoles del Real Madrid, club del que fue "una experiencia increíble" que "jamás" olvidará "ser parte de su historia", después de haber cumplido su "sueño" de vestir la "gloriosa" camiseta blanca, al mismo tiempo que agradeció el apoyo de compañeros, entrenadores, afición y la directiva del equipo merengue, según un comunicado del propio jugador.

"Escribo este mensaje para agradecer a todos mis compañeros de equipo, pasados y presentes, a mis entrenadores, a todos los trabajadores del club y la afición que me ha apoyado durante todo este tiempo", comenzó el texto publicado por el jugador en redes sociales.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD