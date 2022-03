Badosa sella su billete para los octavos de la Indian Wells

Paula Badosa, número 7 del ránking WTA, ganó este lunes el derbi español contra Sara Sorribes Tormo (n.36) por 7-6(4) y 6-1 y avanzó a los octavos de final del torneo de Indian Wells, en el que defiende la corona conquistada el año pasado.

Badosa selló su billete para los octavos de final en dos horas exactas y seguirá peleando para defender su título en el desierto californiano, una hazaña que solo logró Martina Navratilova (1991) en la historia del torneo.

