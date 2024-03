Dani Martín anuncia por sorpresa su nueva gira: solo actuará en esta ciudad de España

Una gran noticia para sus seguidores. Dani Martín acaba de anunciar, por sorpresa, su nueva gira para conmemorar sus 25 años de trayectoria en la música. Pero estos conciertos harán una sola parada en España. Será en Madrid y en 2025. Aún se desconoce el día y el recinto en el que actuará, aunque todo apunta al Bernabéu o el Civitas Metropolitano. Pero sí se sabe que mañana 5 de febrero saldrán a la venta las entradas para el tour. En redes sociales, sus seguidores han mostrado su alegría ante la noticia, mientras esperan expectantes por conocer más detalles.

"Hola, soy Dani Martín. Sigo en el centro donde me metieron algunos medios de comunicación", comienza el video que el artista madrileño ha publicado en sus redes sociales. "He conseguido un teléfono móvil para contaros que mañana salen a la venta las entradas de mi gira '25 p*t*s años'", sigue diciendo en una imagen en la que aparece una persona con un paraguas haciendo como que escapa de algún lugar, mientras una cámara de seguridad le graba.

El famoso cantante sorprendía hace tan solo unos días con la publicación de su nueva canción 'Esther Expósito', que no estuvo exenta de polémica y se convirtió en uno de los temas más comentados. Se trata de un tema dedicado a la actriz madrileña -una de las personas con más seguidores en Instagram en España- en cuyo estribillo Dani Martín pronuncia: "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito / Que no la conozco en persona y me tiene muy loco / La miro a ver si me mira y pasa de todo / Suena 'la 'Foto' y se ha puesto a bailar / Ester Expósito, por qué no me miras si la escribí por nosotros".