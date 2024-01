De Taylor Swift a Marc Anthony: estos serán los conciertos más destacados en Madrid en 2024

El aficionado a la música en directo residente en Madrid vive desde hace años asentado en una anticipación constante que incluye, en la mayoría de los casos, el uso intensivo de un calendario detallado y recordatorios varios para que no se escapen las entradas de las innumerables citas musicales que acoge la ciudad. Con 2024 recién estrenado, ya es posible tener una visión general bastante completa de los artistas que poblarán este año los principales escenarios madrileños.

Un resumen que habla de un exponencial crecimiento de los grandes eventos, tanto giras como festivales, que traerán a Madrid a algunas de las principales estrellas pop del momento, a grandes clásicos del rock de las últimas décadas o a lo más granado de la música latina de ayer y de hoy. También habrá lugar para despedidas y celebraciones, en una agenda en la que, aunque parezca mentira, quedan todavía muchos conciertos por anunciar.

Reinas del pop y nuevos valores del rock de estadio

En el año con más conciertos en grandes recintos de mucho tiempo, la capital recibirá a dos bandas especialistas en llenarlo: los británicos The 1975, con su batidora de referencias pop-rock visitan el Wizink Center el 27 de febrero, mientras que los Thirty Seconds to Mars de Jared Leto actuarán en el mismo recinto el 27 de mayo, como parte de su gira Seasons 2024 World Tour. Unos días después será el turno de la esperadísima Taylor Swift. La artista global del momento llenará el Estadio Santiago Bernabéu con The Eras Tour , la gira de récord que ha superado los mil millones de dólares de facturación y los 4,3 millones de espectadores en su primera pata americana, el 30 de mayo.

De admiradora a seguidora, Olivia Rodrigo traerá al antiguo Palacio de los Deportes la gira mundial de su segundo y exitoso disco, GUTS, un compendio de pop de guitarras, pop de dormitorio y letras confesionales. Será el 20 de junio.

Apuesta segura con los veteranos

Con años de giras a sus espaldas, los grandes nombres de la escena musical internacional parecen tener cuerda para rato. A rebufo de su inspirado disco de 2023 Memento mori, Depeche Mode continúan inmersos en la primera gira que han llevado a cabo tras el fallecimiento en 2022 de uno de sus componentes, Andy Fletcher, y que ya tuvo parada en la capital, en el marco del festival Primavera Sound, el verano pasado. Los británicos traerán a Madrid su clase magistral de pop electrónico el 12 y 14 de marzo.

Concierto de Bruce Springsteen y The E Street Band en Barcelona. / FERRAN SENDRA

Por su parte, Bruce Springsteen realizará tres conciertos en Madrid como parte de su gira mundial 2024. Los días 12, 14 y 17 de junio, en el Estadio Cívitas Metropolitano, el Boss volverá a desafiar el aguante de sus fans con sendos directos previsiblemente largos en duración y emoción. El campo del Atlético de Madrid será también parada de la gira M72 World Tour de Metallica los días 12 y 14 de julio. La legendaria formación de heavy metal promete una experiencia única con un escenario circular y diferentes setlists en cada concierto.

Retornos y despedidas en el indie

Slowdive, referentes de los sonidos shoegaze y dreampop de los noventa del siglo pasado, tocarán el 6 de febrero en la sala La Riviera. Presentarán su último disco Everything Is Alive, segundo desde su regreso en 2014. La misma sala recibirá los días 9 y 17 al dúo hipano-italiano Delaporte, que han encontrado la fórmula del éxito con una electrónica de efecto inmediato que crece exponencialmente en directo. Memorables sobre los escenarios son también los británicos IDLES, que traen su vendaval eléctrico el 1 de marzo al Wizink Center, donde presentarán su quinto álbum, TANGK. Con su asombrosa facilidad para la melodía bailable, los franceses Exonvaldes mantienen su buen entendimiento con el público español. Actuarán en la Sala Siroco el 10 de marzo.

Tras dos décadas de trayectoria, los madrileños Havalina se despiden con una gira que concluye el 15 de junio en Ochoymedio Club. Manuel Cabezalí y compañía repasarán los momentos más destacados de su extensa discografía como mejor saben, a través del último de sus abrasivos directos.

La inagotable fórmula de pop perfecto y estribillos pegadizos de La Casa Azul de Guille Milkyway tomarán al asalto el Wizink el 11 de octubre a golpe de hit. Un par de semanas después, La Riviera acogerá otra despedida, la de los granadinos Niños Mutantes, que cierran tres décadas de trayectoria el 2 de noviembre.

La armada latina exhibe músculo

Milo J, figura emergente de la música urbana argentina, actuará en Madrid el 15 de marzo en el Palacio Vistalegre. Presentará su disco 111, destacándose en géneros como el R&B, rap y otros sonidos urbanos. El 21 del mismo, su compatriota Nicki Nicole paseará su flow en el Wizink Center para presentar su tercer álbum, ALMA.

El Palacio Vistalegre se pondrá de largo para recibir a J. Balvin. La superestrella latina actuará en Madrid el 31 de mayo como parte de su gira Que Bueno Volver a Verte. El 8 de junio, el trapero argentino Duki se atreverá con el Estadio Santiago Bernabeu tras agotar dos estadios del River Plate en su país.

El Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid se llenará en junio de emotividad romántica por partida doble con las actuaciones de Marc Anthony (18 de junio) y el colombiano Camilo (21 y 22 de junio). Christian Nodal hará lo propio con su puesta al día de los sonidos tradicionales mexicanos el 5 de julio.

Los boleros y las baladas serán protagonistas en el Santiago Bernabeu el 6 y el 7 de julio, fechas reservadas para Luis Miguel. En el mismo escenario, Karol G llenará el estadio madrileño de colores y perreo.

Karol G, con sus tres Latin Grammys recibidos hace unas semanas en Sevilla. / José Manuel Vidal - EFE

El mainstream español, más diverso que nunca

Menos de 24 horas tardaron Camela, los que fueran reyes de la música de gasolineras, en vender todos las entradas de su concierto del 1 de marzo en la plaza de toros de Las Ventas. Un mes después, Quique González celebrará sus 25 años dedicados al rock y las conexiones entre música española y norteamericana con dos conciertos en Madrid los días 12 y 13 de abril en la sala La Riviera.

Con el breve retorno de El Último de la Fila aún reciente, Manolo García dará dos conciertos en el WiZink Center a lo largo del año, uno el 9 de mayo y otro el 13 de octubre. Su gira presentará canciones de sus últimos álbumes de 2022, Mi Vida en Marte y Desatinos Desplumados, así como grandes éxitos como Pájaros de Barro y Nunca El Tiempo es Perdido. El 22 de junio Estopa celebrarán en el Cívitas Metropolitano su 25 aniversario artístico. Servirán algunos de sus temas más conocidos junto a los de su nuevo disco, Estopía, que se publica en marzo.

El cantautor Quique González. / ARCHIVO

Natos y Waor (26 de octubre, Wizink) demostrarán con un previsible sold-out por qué se han convertido en grandes responsables de la popularización de la música urbana en España a golpe de éxito y de conexión con un entregadísimo público.

Casi cerrando el año, Aitana seguirá marcando hitos en una carrera que parece no tener hitos. Su concierto del 28 de diciembre en el Santiago Bernabeu será el primero de una artista española en el estadio del Real Madrid.

Festivales de todos los tamaños

El Madrid Popfest 2024 se celebrará los días 1 y 2 de marzo en la Sala Galileo Galilei, ubicada en Madrid. Se enfoca en bandas alejadas de los circuitos comerciales habituales. Para esta edición contarán con Comet Gain, Umbrellas, Doble Pletina o Las Retamas.

El Festival Tomavistas cambia de nuevo de ubicación para situarse en la Caja Mágica, los días 24 y 25 de mayo. Algunas de las bandas confirmadas para esta edición incluyen a The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain o Dinosaur Jr. El festival destaca como uno de los mejores eventos de tamaño medio del país.

Un concierto de Noches del Botánico en el recinto de Ciudad Universitaria. / Cedida

Noches del Botánico vuelve al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid durante los meses de junio y julio. Confirmados por el momento: PJ Harvey, James Blake, Toto, Simple Minds, Vulfpeck, Queens of the Stone Age o James Blunt.

Mad Cool 2024 se llevará a cabo del 10 al 13 de julio. Se han anunciado cabezas de cartel como Pearl Jam, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins y Avril Lavigne. El festival tendrá lugar en el recinto Iberdrola Music en Villaverde.