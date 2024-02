La canción que ha sorprendido a todos de Dani Martín a Ester Expósito: "Me tiene muy loco"

El famoso músico español Dani Martín, conocido por su largo recorrido como vocalista del popular grupo El Canto del Loco y posteriormente también por su carrera en solitario, hace más de un año que se había retirado temporalmente de la música. Reapareció hace algunos días en el espacio público para animar al deportista Ilia Topuria con un mensaje en X (antes Twitter). Además, los usuarios de la red social hicieron su nombre 'trending topic' al comentar su cambiado aspecto físico tras el paso del tiempo.

Tras unos meses fuera del foco, el cantante ha querido volver ante sus seguidores con varios movimientos impactantes. Aparte de su proyecto documental El Camino, patrocinado por la marca de whisky escocés Johnnie Walker, en el que se muestra la trayectoria musical de artistas como Sara Socas, Nach o el Niño de Elche, ha grabado una canción que ha asombrado enormemente a su público y ha decidido publicarla el día de su 47º cumpleaños, este lunes 19 de febrero.

Se trata de un tema dedicado a la actriz madrileña Ester Expósito -una de las personas con más seguidores en Instagram en España- en cuyo estribillo Dani Martín pronuncia: "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito / Que no la conozco en persona y me tiene muy loco / La miro a ver si me mira y pasa de todo / Suena 'la 'Foto' y se ha puesto a bailar / Ester Expósito, por qué no me miras si la escribí por nosotros".

En la publicación compartida en redes sociales para anunciar esta nueva obra musical aparece una imagen de la actriz con un gesto de gran sorpresa. Se trata de una foto que el cantante ha cogido del propio perfil de la intérprete, que ella misma había agregado a su cuenta de Instagram a principios de enero. "Ester Expósito, suena la ‘Foto’ del Canto y te has puesto a bailar. Mi nueva canción ya fuera en todos lados", rezaba el pie de foto en el 'post' de Dani Martín.

En la canción narra fragmentos de una noche de fiesta por Cádiz y menciona a Hugo Silva, a Aron Piper y algún miembro más del elenco de Élite. También alude a bandas musicales archiconocidas como Los Ronaldos, Green Day o Coldplay. Además, parece hacer referencia a un episodio ocurrido hace varios meses. Ester Expósito suele compartir vídeos en los que aparece disfrutando de canciones que le gustan. En una ocasión, lo hizo en clave de baile con la canción Una foto en blanco y negro, de El canto del Loco. Cuando Dani Martín lo vio, respondió con un mensaje público: "Me alegra que esa canción te traiga buenos recuerdos. Abrazo compañera, (aunque mejor que no 'vuelva')". Quizá fue la inspiración que desencadenó esta composición.

La reacción pública de Ester Expósito tras el lanzamiento de la nueva canción ha sido positiva. Primero, compartió el enlace de Spotify en sus historias de Instagram y agregó un corazón. Y después, resubió la publicación de Dani Martín y escribió sobre ella: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro". Asimismo, añadió un comentario: "Las wayfarer siempre quedan biennnn", coreaba parte de la letra, en alusión a esta marca de gafas de sol.

Entonces, posteriormente él contestaba: "Eres la mejor aunque ni me mires, hija". Horas después, este martes, aparecía de nuevo en un vídeo entre amigos e instrumentos musicales, con una tarta de chocolate y golosinas delante de su cara alegre, a punto de soplar unas velas con la forma del número 47 y quizá festejando también el lanzamiento de este single.