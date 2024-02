Dani Martín se convierte en trending topic en redes sociales tras su cambio de 'look'

Hace un tiempo Dani Martín anunció su retirada de la música, tal y como dijo él, "por el bien de mi salud mental". Desde que lo anunciara lo vemos muy poco en apariciones públicas y en las últimas semanas se comenta en redes su nuevo "cambio de look", que ha acaparado la red social de "X" donde se ha llenado de memes.

Dani Martín trending topic en Twitter

Todo ha pasado a raíz de un vídeo de felicitación y ánimos a Ilia Topuria, -luchador hispano georgiano de artes marciales mixtas-. El luchador ha difundido el vídeo del cantante con la mejor de las intenciones, sin embargo, no ha tardado en hacerse trending topic en la red social, ya que la gente ha empezado a hablar sobre la apariencia del cantante retirado del mundo de la música.

El cantante aparece con un nuevo color de pelo "amarillo pollo" lo han llamado y con una cresta en el pelo. Un peinado que ha llamado la atención, calificándolo incluso de 'yonki'.

Además, ya sabemos que el humor en esta red social va antes que nada y ya han sido varios los memes que han empezado a circular en redes sociales después de la extraña apariencia del cantante. Se puede ver al cantante en el vídeo, entre otras personalidades reconocidas como Rafa Nadal o Fede Valverde que también apoyan al luchador para este sábado 17 de febrero.

No han tardado en llegar las comparaciones y es que lo han comparado con Griezzman -conocido también por sus cambios de look cada poco tiempo y que no pasan desapercibidos-, o incluso comparaciones con dibujos animados, como es el villano de la película de 'Los increíbles'. "Actualización del live action de los Increíbles: se confirma a Dani Martín para hacer del papel del villano de la película, Síndrome. Ya le vemos luciendo tremendo pelazo", ha escrito un internauta en las redes.

Incluso lo han llegado a comparar con la gigantesca china, AliExpress haciendo una broma de "lo que pides VS lo que te llega".

Por el momento ha sido el único comentado de este vídeo y el resto de personalidades no han llamado la atención. No sabemos si habrá más personalidades afectadas por estos memes en redes sociales.