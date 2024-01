Fortalezas y debilidades de las canciones del Benidorm Fest: tres podrían encumbrar a España en Eurovisión

Pegajosa, pero no empalagosa. Esa es la gran baza de la apuesta de Carlos, Paula y Charly: como un chicle se estira su Me vas a ver, a medio camino entre Boogaloo (Suecia, 1987), Rock Me (Yugoslavia, 1989) y Who The Hell Is Edgar? (Austria, 2023). El gran hándicap de ellas, como quizá le suceda a Mantra, es la puesta en escena. Es difícil trazar un relato en torno a una melodía que busca, sobre todo, levantarnos de la silla. Lo vimos la temporada pasada con Nochentera: perfecta para bailar, complicada de ver.