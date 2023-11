Víctor Hugo, el escritor que inspiró un mar de músicas

Al máximo exponente del romanticismo literario se le ha definido como “hombre océano”, “continente literario” y “Rey Sol de la literatura”. Jean Cocteau dijo aquello de “Victor Hugo era un loco que creía ser Victor Hugo”. Pero el gran autor francés merece también ser recordado como el gran músico de las palabras, pues los pentagramas inundados con sus versos y su prosa siguen interpretándose aún hoy recurrentemente, más de 200 años después de su nacimiento, en un sinfín de auditorios, salas de cámara, en la inmensa calle neoyorquina de Broadway y sobre los escenarios de los principales teatros de ópera del mundo. La obra de este escritor, que a los 14 años ya dijo que quería ser “Chateaubriand o nada”, se ha prestado como pocas a la edificación musical, ha fertilizado probablemente como ninguna otra el jardín melódico de los últimos dos siglos.

La musicalidad de sus versos, el ritmo de los sentimientos alojados en sus poemas, la pasión y la acción que transmitían sus dramas y la singularidad de sus personajes han contribuido sin duda a ello. Román Gubern se ha referido a su “colorismo romántico”, Martínez Sarrión a su estilo “caudaloso, hinchado, arrollador y musical”, A. Verjat indicó que la ampulosidad de Hugo era como la de Wagner, y J. Gaudon lo llamó “el poeta de los vuelos líricos”. Pero quizá el más encendido elogio lo haya firmado el músico parisino Camille Saint-Saëns al asegurar que Victor Hugo “no ama la música de la forma en que lo hace el resto del mundo, él es incapaz de sentir por ella ese gusto frívolo y extendido que es una de las formas de desprecio. Él la respeta. Ningún músico ha descrito la música con tanta precisión como Victor Hugo”.

Uno de los retratos de Víctor Hugo./ ARCHIVO



Polémicas con músicos

Y eso que al gran autor francés lo acusaron repetida y obstinadamente de mostrar una constante “insensibilidad” hacia la música. Hugo se granjeó algunos enemigos al polemizar con Donizetti y Romani a raíz de la adaptación a la ópera de su obra Lucrezia Borgia. También obligó a Verdi a cambiar el nombre de su ópera Ernani, basada igualmente en su obra teatral Hernani-, por el de Il Proscritto, ossia il Corsario di Venecia. No podemos negar que fue contundentemente crítico con un compositor de la talla de Felix Mendelssohn. Es fácilmente comprobable que llamó “salmodista monótono” al compositor francés de origen italiano Giambatistta Lulli e igualmente verificable que no aceptó las invitaciones que le brindaron Giacomo Meyerbeer y Hector Berlioz para crear un libreto operístico basado en la novela Notre-Dame de Paris. Todo esto puede darse por cierto, pero también lo es que Hugo demostró una receptividad más que notable a la música de su época, lo que choca frontalmente con las afiladas lanzas de quienes lo acusaron en sentido contrario incluso de ser uno de los pocos burgueses que no tenía un piano en casa, algo que, además, no deja de ser una simple inexactitud. No podemos asegurar, sin embargo, si realmente pronunció aquella lapidaria frase de “Prohibido dejar la música a los pies de mis versos”, tal y como un buen número de ensayistas y estudiosos afirman. Como mínimo, algo de luz, siquiera tenue, arroja su consideración de la música como algo que “expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio”. Y siendo así, cómo podrían haber callado los músicos ante el caudal de una obra semejante.

Especulaciones al margen, lo que resulta innegable es la cercanía que estableció Victor Hugo con la música y con algunos de los principales músicos de su época. Así, su manifiesta admiración por el alemán Weber y sus óperas Der Freischütz y Euryanthe (la dulce Cosette interpretaba al piano un fragmento de ésta en la novela Los Miserables). Hugo prefirió, ciertamente, la ópera alemana a la italiana y consideró a Beethoven “el gran alemán”, admirando buena parte de su producción musical y citándolo hasta en 13 ocasiones a lo largo de su vasta y colosal obra. “Hay la música alemana y la música alemana”, dirá con rotundidad. Alabó también las obras de Gluck y de Schubert, y resultó igualmente conocida su preferencia por las composiciones de Berlioz. Pero conviene no olvidar el respeto que mostró por músicos transalpinos como Pergolesi y su Stabat Mater, Monteverdi y Palestrina.

En las páginas de sus obras también aparecen referencias a Mozart, Haydn, Rossini, Haendel y Allegrini. Uno de los principales amigos del escritor francés fue Franz Liszt, con quien compartió protagonismo en una de las obras más representativas del pintor Danhauser. Numerosos poemas hugolianos inspiraron muchas de las composiciones sinfónicas del maestro húngaro –Mazeppa es una de las más célebres- y de sus piezas para piano. Junto a Liszt, compositores de la talla de Massenet, Wagner, Ravel, Bizet, Britten, Franck, Fauré, D'Indy, Saint-Saëns (uno de los más prolíficos y entregados con cerca de una treintena de composiciones basadas en obras de Hugo), Pizzetti, Rachmaninov y Berlioz han puesto música a las poemas de Victor Hugo.

El cuadro 'Liszt en el piano', de Josef Danhauser. Aparece un busto de Beethoven. Los artistas representados son Dumas, George Sand, Franz Liszt, Marie d'Agoult, Victor Hugo, Niccolò Paganini y Gioachino Rossini. / ARCHIVO

Hugo en la ópera

En el terreno operístico destaca su intervención en la elaboración del libreto de Esmeralda, musicada por Louise Bertin y basada en la novela Notre-Dame de Paris. El mismo título y las mismas intenciones atrajeron a Dargomijsky y Mazzucato. Hay cerca de medio centenar de óperas inspiradas en obras y pasajes hugolianos. El prolífico Giuseppe Verdi se fijó a menudo en obras de Victor Hugo en su afán de creación operística. El autor italiano concibió inicialmente la idea de dar vida a una ópera a partir de las obras Cromwell y Ruy Blas, pero tomó finalmente Le roi s´amuse para componer la célebre Rigoletto. Verdi repitió con un texto del francés en su ópera Ernani, proyecto en el que insistiría su compatriota Vicenzo Bellini. El ruso Mussorgski, sin embargo, no llegó a finalizar una ópera basada en Han de Islandia, la primera de las novelas del genio francés.

Las óperas Il Giuramento, de Mercadante, La Gioconda, de Amilcare Ponchielli y Anzhelo, de Cesar Cui se basaron en el drama Angel, tyran de Padoue. El también drama hugoliano Marion Delorme -prohibido por la censura inspiró las óperas de Bottesini y Ponchielli. El brasileño Gomes, el italiano Pacini y el irlandés Balfe se fijaron en la obra Maria Tudor para escribir sendas óperas. El ruso Belov también es autor de una obra operística basada en la novela El noventa y tres; Mancinelli tituló Isora di Provenza su ópera ideada a partir de los versos de la gran epopeya La Légende des Siècles; el danés Enna hizo lo propio a partir de L´homme qui rit; y el italiano Nino Rota se inspiró en Torquemada para crear una ópera homónima. Gaetano Donizetti compuso Lucrezia Borgia, una de las mejores piezas de este género inspirada por el volcán creativo del escritor de Besanzón. Y otro excepcional drama en verso, Ruy Blas, fue musicado en una ópera por Marchetti. Esta obra, además, sirvió para dar luz a una obertura de Mendelssohn y a una serenata de Léo Delibes.

En España cabe destacar la adaptación musical que realizó Felipe Pedrell a finales del siglo XIX bajo el título de Quasimodo a partir de la obra Notre-Dame de Paris. Óscar Camps, Eusebio Bosch y Manuel Giró también cuentan en su haber con una ópera concebida sobre la misma novela.

La resurrección de Víctor Hugo

En los últimos tiempos, algunos expertos en la obra del gran escritor francés hablan de un renacimiento o de una resurrección hugoliana en el espectro musical de las últimas décadas. Apoyan esta tesis el soberbio éxito del musical Les Misérables, de Schönberg y Boublil, estrenado en París en 1980 y cinco años más tarde en los escenarios londinenses, donde aún perdura. Les Miserables ha cosechado un éxito mundial, siendo representado desde Estados Unidos a Japón, pasando por Sudáfrica, Venezuela, Alemania, Suecia, Estonia o Brasil. En España, se estrenó en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el 16 de septiembre de 1992.

En 1998 se estrenó en la capital francesa el espectáculo musical Notre-Dame de Paris, del italo-francés Richard Cocciante. Alain Lecompte escribió, recién arrancado el siglo XXI, el musical Hugo Live, en el que repasaba a lo largo de 27 melodías la vida y obra del escritor galo. El francés Maurice Jarre, conocido, entre otras cosas, por ser el autor de la música de grandes obras cinematográficas como Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, compuso el ballet Notre-Dame de París, estrenado en 1965 en la Ópera de la capital francesa.

Son igualmente numerosos los cantantes que han rendido un homenaje musical a sus versos: George Brassens, Yves Montand, Serge Kerval, Jean-Michel Piton, Phillippe Meyer y Catherine Sauvage son sólo algunos de ellos.

Las palabras de Hugo, sus versos y su prosa, en fin, sirvieron y sirven aún hoy día como fecunda y ágil motivación creativa para los compositores. Quien definiera a la música como “el vapor del arte”, firmó también la monumental frase: “La razón es la inteligencia en ejercicio; la imaginación es la inteligencia en erección”. Los restos del escritor francés reposan en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Su razón y su imaginación siguen, sin embargo, aún vivas, procurando una inspiración sin límites para que la música siga siendo por siempre hija tanto de la razón como de la imaginación. No en vano el propio Hugo lo dejó escrito: “Lo bello es siempre grande”.