Esta es la letra de la nueva canción de los Beatles, 'Now and Then': "Sé que es verdad, todo es por ti"

Fotograma de una actuación de los Beatles en el programa televisivo Ed Sullivan Shows / Ed Sullivan Shows

Este jueves a las 15:00 se ha lanzado una canción inédita de los Beatles llamada "Now and Then". Mediante la tecnología de la inteligencia artificial se ha podido editar una antigua cinta en la que aparecía John Lennon cantando, para retomar ese audio y poder producirlo de nuevo. De este modo, aparece en el nuevo tema la voz del músico británico, quien falleció en 1980.

Solo Paul McCartney y Ringo Starr siguen entre nosotros, ya que el cuarto componente de este grupo de masas de los años setenta, George Harrison, murió en 2001.

En un breve documental de la banda publicado en su canal de YouTube se ha explicado el largo recorrido que ha supuesto la realización de esta pieza. Lennon compuso una letra y se grabó cantándola en su apartamento neoyorkino a finales de la década de los 70. Sin embargo, la cinta no salió a la luz hasta que casi dos décadas después, en 1994, Yoko Ono, viuda de Lennon, se la entregó a Paul McCartney.

Los tres miembros restantes de los Beatles trataron de completarla, pero algunos detalles técnicos obstaculizaron el trabajo, ya que la voz y el piano se encontraban fusionados y resultaba muy difícil trabajar con ella y hacer modificaciones.

Muchos años después, el desarrollo de las herramientas tecnológicas ha permitido separar las pistas, limpiar el audio y entregarse a la postproducción. En este proceso, utilizaron la misma técnica para incorporar unas grabaciones de 1995 con extractos de audios de la guitarra de George Harrison y otros arreglos musicales.

Muchos fans se inquietaron ante la posibilidad de "recrear" la voz del artista fallecido, cuando McCartney anunció la publicación de esta canción en una entrevista concedida a la BBC, aunque después intentó matizar que no había nada inventado. Ahora que ya se conocen los detalles, queda difuminada esta polémica, puesto que en esta ocasión la tecnología se ha empleado para pulir una grabación original.

"Esta extraordinaria historia de arqueología musical refleja la inagotable curiosidad creativa de los Beatles y su fascinación compartida por la tecnología. Marca la finalización de la última grabación que John, Paul y George y Ringo llegarán a hacer juntos y celebra el legado de la banda más importante e influyente de la historia de la música popular", agregan en la descripción del vídeo.

¿De qué trata la canción? Esta es la letra

John Lennon canta al amor y agradece a alguien que le ayuda a seguir adelante en su vida. Además, se lamenta de que esa persona se ha marchado y que la echa de menos. Aquí tienes la letra completa:

I know it's true, it's all because of you

And if I make it through, it's all because of you

And now and then, if we must start again

Well we were not sure, that I love you.

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want you to be there for me

Please, return to me.

I know it's true, it's all because of you

And if you go away, I know, you never stay.

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want you to be there for me

Please, return to me.

I know it's true, it's all because of you

Noticias relacionadas

and if I make it through

it's all because of you.