Almodóvar es homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Pedro Almodóvar, en el festival de Toronto.

El cineasta español Pedro Almodóvar recogió en la noche del domingo uno de los Premios Tributo del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con un emotivo discurso en inglés en el que defendió la libertad, tanto creativa como personal, y compartió el galardón con el cineasta iraní Ali Ahmadzadeh.

"Me gustaría compartir este premio con el director iraní Ali Ahmadzadeh cuya última película, Zona crítica, acaba de ganar la Palma de Oro del Festival de Locarno. Este director no puede salir de su país. Desgraciadamente hay países en los que directores están encarcelados y no pueden hacer los filmes que querrían hacer", dijo Almodóvar.

"Todo mi trabajo ha nacido de la ausencia de censura, tanto legal como personal. Y me gustaría dedicar este premio a todos esos colegas que han sufrido y al mismo tiempo mandarles un mensaje de apoyo", añadió Almodóvar entre el aplauso del público que asistía a la ceremonia, incluidos el director Spike Lee y los actores Ethan Hawke y Patricia Arquette.

Hawke es protagonista junto con el chileno Pedro Pascual del último film de Almodóvar, el corto Extraña forma de vida, que se proyecta este año en el Festival de Toronto. La muestra, una de las más importantes del mundo, se inició el 7 de septiembre y culminará el 17 de septiembre.

TIFF ha premiado a Almodóvar en reconocimiento al "profundo impacto" que su filmografía ha tenido en la sociedad gracias a "su visión artística, atrevida narrativa y compromiso inquebrantable para empujar los límites del cine".

El director se mostró agradecido del galardón al señalar que es un honor pensar que su trabajo "ha ayudado a la gente y permitido que la sociedad sea más justa, permisiva, plural y libre. Nunca soñé tanto".

Almodóvar, ganador de dos Óscar, uno a la Mejor Película Extranjera por Todo sobre mi madre en 1999 y otro por el Mejor Guión Original por Hable con ella en 2002, se refirió en su discurso a su vida al final de la dictadura del general Franco y el inicio de la democracia en España.

"Soy prueba de que el cambio operado en mi país fue real. Era una experiencia indescriptible para alguien tan joven repentinamente tener acceso a tanta libertad. No sólo para vivir sino también para crear. En esos años nací como director de cine", dijo en referencia a los años de la transición democrática.

Y añadió: "Uno necesita vivir en una sociedad libre pero también tiene que elegir trabajar en libertad. Eso era a lo que aspiraba".

"Hacer películas es un trabajo difícil pero una gran aventura. No importa que clase de películas se hagan. Hacerlas en libertad y total independencia, sin consideraciones de mercado nunca ha sido un problema para mí. Es mi naturaleza", explicó el director.

Almodóvar terminó recordando la huelga de actores de Hollywood. "Espero que encuentren una solución para todos", dijo.

En la ceremonia de los premios Tributo, TIFF también galardonó en la noche del domingo a los directores Spike Lee (EEUU), Carolina Markowicz (Brasil), Lukasz Zal (Polonia) y Shawn Levy (Canadá), así como los actores Patricia Arquette, Colman Domingo, Vicky Krieps y Andy Lau.