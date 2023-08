‘Un crimen con clase’: la novela que devoran los fans de Agatha Christie y Jane Austen

¿Será Un crimen con clase (Lumen) el gran superventas del verano? Debería. Recomendado hasta la viralidad por el boca a boca (tanto el tradicional como el millennial: en redes sociales también es un fenómeno), este thriller “de tacitas” combina con un ritmo irresistible lo mejor de dos universos literarios tan británicos como universales: el suspense de Agatha Christie se mezcla con la ingeniosa frivolidad de Jane Austen en la novela debut de Julia Seales.

Aunque nacida en Kentucky, Seales, al igual que el resto de este planeta desde hace algún tiempo, está obsesionada con todo lo que tiene que ver con la Inglaterra de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Con un máster en Guion de Cine por UCLA y una licenciatura en Filología Inglesa por la Universidad de Vanderbilt, Seales se reconoce anglófila y obsesionada por las buenas maneras. Y en Un crimen con clase lo demuestra trasladándonos a un baile en una mansión de la campiña en la que se produce un asesinato. Los sospechosos: un grupo cerrado de personajes que se comportan con unos exquisitos modales cuya observancia tiene tanta o más importancia que descubrir al asesino, pero menos que encontrar al marido adecuado. No es de extrañar que los fans de Los Bridgerton, de Downton Abbey, de la BBC y de James Ivory saliven con esta novela de época que engancha hasta al lector más escéptico. Tampoco es ninguna sorpresa que en Hollywood varios estudios se hayan disputado los derechos de la adaptación cinematográfica de este exquisito caramelo, cuyo humor y ritmo sintoniza con las más sofisticadas screwball comedies.

“Me lo pasé francamente bien escribiendo este libro”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la autora Julia Seales. “Escribí la mayor parte durante la pandemia. Quería un escape y, por lo tanto, traté de hacerme reír mientras escribía. Quería crear un mundo que combinara el reconfortante universo de Jane Austen, donde las mujeres siempre atrapan a su hombre, y los misterios de Agatha Christie, donde los detectives siempre atrapan a su hombre”, asegura sobre sus referentes más evidentes, dos escritoras de las que se declara fan.

La escritora Julia Seales./ Caroline Zigrang



Tanto es así que, según Seales, muchos de los personajes de Un crimen con clase están inspirados en personajes de Jane Austen. “La protagonista, Beatrice Steele, tiene elementos de Elizabeth Bennet, Catherine Morland y Emma, y también tiene una pizca de Miss Marple de Agatha Christie", explica. “Mientras escribía, traté de combinar las sensibilidades de ambas, pero también me encanta el humor de escritores como William Goldman (La princesa prometida) y los misterios basados en personajes como El Club del Crimen de los Jueves de Richard Osman”, añade sobre otras fuentes de inspiración entre las que también se encuentra Arthur Conan Doyle. “Para el inspector Drake empleé características del Sr. Darcy de Austen y de Sherlock Holmes”.

Noticias relacionadas

Este irresistible cóctel se lee tan bien que decir que resulta cinematográfico es quedarse corto. “Fue un gran honor tener el libro como opción para TriStar Pictures. Y estoy muy emocionada de tener la oportunidad de escribir el guion yo misma. Hollywood puede ser una experiencia muy diferente del mundo editorial, porque se necesita un pueblo para dar vida al guion. Espero que el proyecto llegue al equipo perfecto de profesionales”, cuenta la escritora sobre su inminente adaptación a la pantalla.

Una pantalla en la que, por cierto, no parece apagarse la nostálgica llama de la anglofilia: en septiembre llega a los cines Misterio en Venecia (la tercera adaptación que Kenneth Branagh hace de la obra de Agatha Christie) y en diciembre se estrena en Netflix la tercera temporada de Los Bridgerton. Seales por su parte reconoce el seductor encanto de una época y un país en los que el protocolo era capital. “Nací y crecí en Kentucky, y aunque estamos lejos de Inglaterra, el sur de los Estados Unidos tiene muchas similitudes con la sociedad impulsada por la reputación de la época de la Regencia en Inglaterra. Nos encantan los buenos modales, y una buena reputación es muy importante”, apunta la novel escritora antes de darnos una excelente noticia para sus lectores. “Tengo muchas ideas sobre cómo podría continuar la historia y me encantaría tener la oportunidad de profundizar en el mundo de Beatrice y el inspector Drake. Hay muchos más casos que deben resolver…”, se despide.