Rosalía y Rauw Alejandro rompen su relación, según la revista 'People'

Rosalía y Rauw Alejandro, en la ceremonia de los Grammy del año pasado. / Steve Marcus - Reuters

Rosalía y su pareja, el también cantante y productor Rauw Alejandro, han roto su relación, según informa la revista People. La publicación estadounidense ha podido conocer a través de sus fuentes que, a pesar del cariño que ambos se siguen profesando, los dos han acordado acabar con su compromiso.

La noticia ha saltado en la tarde de este martes, cuando en las redes sociales no dejaban de aparecer comentarios sobre la posibilidad de que esta ruptura se hubiera producido y justo un día después de que la artista de San Esteve Ses Rovires publicase un post en Instagram en el que de despedía de la gira de su último álbum, Motomami, repartiendo agradecimientos a Dios, a su familia, a su equipo y a sus fans, pero no al que era hasta ahora su novio.

Los dos músicos, ambos de 30 años, habían hecho pública su relación en 2021, y desde entonces las menciones mutuas y la expresión de su cariño eran habituales en las apariciones y en las publicaciones en redes de ambos, que conformaban una de las parejas más populares del show business.

El 24 de marzo de este año, con el lanzamiento del videoclip de una de sus tres canciones juntos, Beso, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaban su compromiso con un impresionante anillo y un "y todo el rímel aquí corrido".

Rauw le devolvió "la fe en la masculinidad"

Cuando comenzó la relación entre ambos, Rosalía "había perdido la fe en la masculinidad", pero conoció a Rauw Alejandro "y eso cambió", confesaba la artista catalana en una entrevista de la pareja en marzo con el streamer Ibai Llanos.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'", dijo, en un comentario que recordó a su relación con C. Tangana. "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", confesó la motomami en esta aparición en la que promocionaba su EP con el cantante puertorriqueño, RR, compuesto por Beso, Vampiros, considerada por la revista musical Rolling Stone como una de las mejores de 2023 hasta la fecha, y Promesa.

Noticias relacionadas

Los fans ya alertaron que que ambos artistas habían dejado de hacer referencia al otro en sus redes sociales y el último Me gusta del puertorriqueño a un contenido relacionado con la catalana se lo dio a un tuit de un fan del 11 de julio: "Rosalía es una musa tan dura que el mejor Rauw viene después de empezar su relación con ella".

Rosalia es una musa tan dura que el mejor Rauw viene después de empezar su relación con ella. — CALL ME TITO (@callmetitto) 11 de julio de 2023

En ese periodo, él ha publicado tres discos: Vice Versa (2021), Saturno (2022) y Playa Saturno (2023). Ella ha dejado al público planetario a sus pies con un Motomami que echó el cierre en París el pasado fin de semana. Rauw y Rosalía, en este Venus retrógrado, ya no necesitan más besos de esos que se daban.