Ibai Llanos se consagra como estrella en una "velada maldita" que rompe récords

Hay una persona en España capaz de llenar hasta la bandera un estadio con más de 60.000 asientos, romper récords en un directo de Twitch con más de 15 millones de espectadores únicos, ofrecer conciertos de artistas que copan las listas de éxitos de la música en español y juntar en una alfombra roja a Belén Esteban, Fede Valverde, Mario Casas y Gerard Piqué. Todo ello mientras aglutina en una zona vip a 'streamers', 'tiktokers', 'instagramers', 'youtubers' y todos los 'ers' que dominan las redes sociales. Esa persona, que comenzó narrando en directo partidas del videojuego League of Legends, ha creado uno de los eventos del año. Se llama Ibai Llanos.

Su creación, 'La Velada del Año', aúna combates de boxeo amateur entre 'influencers' con actuaciones musicales en directo. Todo ello emitido en directo, gratis, a través de Twitch. Una combinación letal que lleva al límite a los servidores de la plataforma de Amazon. Tras una primera edición celebrada sin apenas público en una sala de Barcelona en 2021 y una segunda velada un año después en el Pabellón Olímpico de Badalona, el evento se trasladaba al estadio Cívitas Metropolitano de Madrid con un objetivo claro: volver a marcar el récord de 'viewers', dispositivos conectados de manera simultánea, de un directo de Twitch.

La receta para conseguirlo, a juicio de la organización, era ofrecer más combates y más conciertos. Más show, durante más horas. Pero llegó el Día D, el sábado 1 de julio, y 'La Velada del Año 3' cojeaba en su apartado deportivo. De los seis combates anunciados, tres se habían modificado porque uno de los contrincantes no podría participar por motivos médicos. La última cancelación se produjo apenas cinco días antes, un golpe para el evento que llevó a Ibai a hablar de "la velada maldita". Poco importó.

La alfombra roja: de la ovación a Belén Esteban a los abucheos a Piqué

Tras una alfombra roja marcada por la ovación del público a Belén Esteban y los abucheos a Gerard Piqué, el espectáculo comenzó por todo lo alto con la actuación de Estopa. Ante unas gradas en las que aún se veían muchos asientos vacíos por el caos en los accesos al estadio que ha marcado los primeros compases de la tarde, los hermanos catalanes ofrecieron un repertorio de sus grandes éxitos. Con un "os vamos a dejar con la velada, que se empiecen a dar de piños" se despidieron de la que será su única actuación este año.

Y llegó el protagonista de la tarde, recibido con una ovación de las que el Cívitas Metropolitano reserva para los cracks del Atlético de Madrid que juegan en el césped donde se encontraba el cuadrilátero. Acompañado por Jaime Ugarte, Ander y Reven, sus aliados en la narración del evento, Ibai tomó sitio en la mesa de comentaristas y dio paso a uno de los momentos más emotivos de la tarde. Papi Gavi y Viruzz, dos de los boxeadores que tuvieron que retirarse por motivos médicos tras varios meses entrenando, subieron al ring para recibir un homenaje del público.



Apenas se habían cruzado un par de puñetazos en el primer combate de la tarde, Ampeter vs. Abraham Mateo (que entró en sustitución de Papi Gavi) cuando el directo superó los 3,4 millones de dispositivos conectados al canal de Ibai. Récord histórico de Twitch, de nuevo. Uno de los objetivos de la organización -Kosmos, la empresa de Gerard Piqué que también gestiona la Kings League- estaba conseguido. El público había acudido una vez más a la llamada del ‘streamer’ y acababan de empezar las ocho horas de show en el estadio.

El primer combate mostró la tónica común de las peleas de la noche: un boxeo poco técnico y poco estético, pero con pasión y ganas. La defensa es secundaria, lo importante es atacar. Cada golpe conectado en el casco del rival genera gritos y cada combinación de levanta a la gente de sus asientos. Abraham Mateo, que ganó por decisión de los jueces tras los tres asaltos reglamentarios, lo celebró cantando ‘Señorita’.

El escenario quedó libre para la siguiente actuación, a cargo de la argentina María Becerra, que ha dado el salto de ser ‘youtuber’ a producir éxitos de reggaetón que invitaban a perrear al público, para lo que contó con la ayuda de Lola Índigo. Dos mujeres en el escenario que dieron a paso a otras dos mujeres en el ring, con la primera pelea femenina de la noche: Rivers vs Rivers. Tocayas de apodo en las redes sociales, desde que se anunció la pelea la habían convertido en un España vs México.

Con Samy Rivers, streamer mexicana que accedió acompañada por mariachis y con el apoyo masivo del chat de Twitch, frente a Marina Rivers, tiktoker española que entró junto a Kidd Keo y jugaba en casa. No había duda de a quién prefería el Civitas Metropolitano, que estalló en aplausos cuando Marina Rivers se alzó con la victoria por decisión de los jueces tras tres asaltos. Un veredicto que no convenció a Samy ni a la comunidad latinoamericana, que hablaron de “tongo” y acusaron a los jueces de “haber visto otra pelea” en sus redes.

Pero el show no para, no hay tiempo para polémicas. Una conexión en directo con Rubius para promocionar su próxima serie documental en Amazon Prime Vídeo sirvió también para comenzar a calentar una posible ‘Velada del Año 4’. El youtuber volvió a lanzar el guante al streamer canadiense xQc, uno de los estandartes de Twitch que recientemente ha fichado por la plataforma rival Kick.

Y de una aparición estelar a la siguiente. Un apesadumbrado Ibai anunciaba que tenía un mensaje de un artista que no había podido acudir a la velada “por motivos contractuales”. El trapero Eladio Carrión aparecía en las pantallas del estadio pidiendo perdón por no poder acudir. Segundos después, comenzó a sonar una de sus bases y el trapero entró por todo lo alto al escenario. A veces los trucos más simples son los más efectivos.

Tras el repertorio de Eladio Carrión, que puso a prueba los graves de los altavoces del Civitas Metropolitano, era el turno de Luzu y Fernanfloo. Dos pioneros del Youtube hispanohablante, Luzu buscaba resarcirse de su combate en la segunda edición de la velada del que tuvo que retirarse por lesión y Fernanfloo reaparecía por todo lo alto tras alejarse de las redes sociales en los últimos años. El combate no cambió el guion de la tarde y se fue a los tres asaltos, con los jueces otorgando la victoria al salvadoreño Fernanfloo.

Así fueron las actuaciones musicales

Ecuador de la velada. El contador de viewers no ha subido, pero se mantiene en los tres millones de dispositivos conectados. El ambiente de fiesta no frena en el estadio. Doble ración de actuaciones musicales, con Rosario Flores llenando de flashes las gradas durante ‘No dudaría’ y los argentinos Nicki Nicole y Milo J, con problemas de sonido, a los que luego se unió Duki para reivindicar que la música urbana tiene acento argentino. Tanto es así, que Duki se despidió anunciando que el próximo encuentro con sus fans españoles será en el Santiago Bernabéu en junio de 2024.

Lo siguiente era uno de los platos fuertes de la noche. El búlgaro Misho Amoli, que sustituía a Viruzz, se enfrentaba al chileno Shelao con menos de un mes de entrenamiento para la velada. Dos creadores de contenido que se acercan a los dos meteos de altura y superan los 90 kilos de peso, lo que lo convertía en el primer combate de pesos pesados en tres ediciones. Con estos alicientes se hizo el silencio antes de la entrada estelar de los dos boxeadores.

Misho Amoli, lesionado, aparta la mirada mientras el árbitro proclama a Shelao como ganador del combate. / KOSMOS

Sonó el ring que daba inicio al combate. Intercambio de golpes manteniendo las distancias. Y apenas unos segundos después, Misho lanza un gancho con la izquierda que impacta en Shelao e instintivamente se lleva el brazo a su hombro izquierdo. La pelea se para mientras Misho cae al suelo por el dolor. Los médicos le atienden pero no puede seguir. Jarro de agua fría en el estadio cuando el árbitro anuncia la cancelación del combate y otorga la victoria a Shelao. Un revés que hará que haya que esperar a ‘La Velada del Año 4’ para ver la pelea entre estos dos “titanes”, a los que Ibai ya les dejó caer su invitación para el próximo año.

El colombiano Feid fue el encargado de levantar los ánimos tras este contratiempo, con un despliegue de energía y personalidad sobre el escenario al cantar algunas de las canciones más populares del año. Una actuación que sirvió para conectar de nuevo al público antes de que se desvelase una de las sorpresas de la noche. La retirada de Amouranth, streamer americana que es de las más seguidas del mundo, cuando quedaban solo cinco días para el evento obligó a los organizadores a buscar una nueva rival para Mayichi sin apenas antelación.

‘La elegida’, el nombre que le dieron durante los días previos, apareció en el pesaje del día anterior completamente tapada y sin hablar. Las pistas (no todas ciertas) que fueron soltando los organizadores no permitieron a los seguidores adivinar quién sería. Así que uno de los grandes secretos de la noche no se desveló hasta que apareció en el ring, de nuevo, Samy Rivers. La mexicana se subió por segunda vez al cuadrilátero y, esta vez, no dejó nada al azar. Ante una Mayichi totalmente superada por el ímpetu de su rival, que no dejaba de conectar golpes, el árbitro paró el combate en el segundo round y la mexicana se alzó con la victoria. Una victoria “agridulce”, según Rivers, que aún consideraba que debía haber ganado su primer combate.

500€ a cinco asientos aleatorios del público

Ya empezaba a vislumbrarse el final de la velada y la noche había caído en un Civitas Metropolitano en el que nadie se había levantado de su asiento. Al menos para marcharse, porque en ese momento entró Quevedo acompañado por una banda de música y no quedó nadie sentado cuando comenzaron a sonar los acordes de ‘Quédate’, su canción con Bizarrap, lanzada hace un año y convertida ya en un himno. Pese a que ya se aproximaba la hora del cierre del estadio, aún quedaba tiempo para ovacionar de nuevo a Ibai, regalar 500€ a cinco asientos aleatorios del público o hacer que el público grite el “¡Siu!” de Cristiano Ronaldo en el campo del Atlético de Madrid.



Pero faltaba la última actuación confirmada de la velada. El puertorriqueño Ozuna llegó por todo lo alto para más de 25 minutos de actuación en uno de esos conciertos en los que el público conoce de pe a pa todas las canciones. Pasaban ya las doce de la medianoche cuando entraron Coscu y German Garmendia para dar inicio al ‘main event’, el combate que encabeza el cartel de una velada y, sobre el papel, el mejor. En este caso no hubo dudas, nada más sonar la campana comenzó probablemente el combate más intenso y gritado de la noche. Con un German Garmendia que empezó encontrando de manera repetida los golpes en el casco de su rival, el argentino Coscu remontó en los últimos compases del primer round. Tanto es así, que uno de sus golpes envió al chileno a la lona, el momento pugilístico que más se gritó en toda la noche.

No era un espejismo, en el inicio del segundo round Coscu sometió a un indefenso Germán y el árbitro detuvo el combate y otorgó la victoria por KO técnico al argentino. Éxtasis de sus amigos, que se colaron en el ring a celebrarlo, pero una victoria aguada porque se encendieron las luces del estadio. Celebración y entrega del cinturón apresurada, despedida a toda prisa y un concierto sorpresa que tuvo que ser cancelado. Cierre a trompicones para un evento que demuestra que Ibai y su agenda de contactos pueden marcar el tema de conversación del día mucho más allá del mundo de las redes sociales.