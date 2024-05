Explorando el Arte: Entrevista con el pintor segoviano, Gustavo Fuentetaja

El mundo del arte tiene sus raíces en las historias personales y las experiencias únicas de cada artista. En esta ocasión, tenemos el placer de adentrarnos en el fascinante universo creativo de Gustavo Fuentetaja, un talentoso pintor segoviano cuya pasión por la pintura lo ha llevado a explorar diferentes estilos y técnicas a lo largo de los años.

Recientemente, Gustavo Fuentetaja ha captado la atención del público con su exposición en Pozuelo de Alarcón, donde ha presentado una serie de obras individuales que, aunque no están conectadas temáticamente, logran crear una armonía visual en su conjunto. Cada obra, identificada por una única palabra en su título, invita al espectador a interpretar y reflexionar sobre su significado.

La Sala Voturno acoge la muestra del artista visual G. Fuentetaja, que bajo el título de “Viraje” presenta esta colección de obras de trazo rápido y espontáneo.

Exposición Viraje, del pintor Gustavo Guentetaja en Pozuelo. / EPE

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte y la pintura?

Aprendí la técnica de pintura al óleo con nueve años, en una academia de bellas artes de Segovia, mi ciudad natal, donde estuve matriculado varios años. A partir de ahí, pintaba para mí y para familiares y amistades, mientras desarrollaba la técnica de forma autodidacta, pasando por diferentes estilos.

¿Qué te inspira para crear tus obras? ¿Hay algún tema o concepto que te apasione especialmente?

Cuando pinto, me gusta que no todo quede en la visual, es decir, que la mente y la imaginación entre en juego y que el espectador divague acerca de lo que se está representando con pocas, pero profundas pinceladas que se funden creando determinadas geometrías y cromatismos capaces de aludir algo real, pero también lo intangible, como emociones o sentimientos que carecen de forma física. En ese caso, a mí me gusta poder dársela, aunque sea subjetiva y confusa tarea, pero al menos, aportar inventiva y un fondo personal a la pintura, espíritu, se la ofrece vida y sentido.

Tu exposición en Pozuelo de Alarcón ha llamado mucho la atención. ¿Podrías hablarnos sobre las piezas que has presentado y la temática que abordan?

Las obras expuestas en Pozuelo son individuales en cuanto a significado, no tienen conexión entre sí, aunque siempre trato de conseguir que se cree una armonía en su conjunto, en la totalidad de la sala, tanto a nivel cromático como de forma, una atmósfera visual agradable. La temática es variada y la única pista que el espectador tiene es el título de la obra, para el que suelo escoger una única palabra que describa con rotundidad la obra que se tiene delante. Si bien es cierto, no siempre es fácil escoger esa única palabra, y más para describir algo que para muchas personas puede ser tan confuso y subjetivo.

Suelo escoger una única palabra que describa con rotundidad la obra que se tiene delante

¿Cómo describirías tu estilo artístico? ¿Hay alguna influencia particular que hayas tenido en tu trabajo?

No me gusta etiquetar mis obras ni mi estilo de pintura, eso prefiero dejárselo a los demás, creo que ni siquiera yo mismo lo sé. En cuanto a influencias, no me fijo mucho en lo creado anteriormente. Muchas personas siempre suelen preguntarte por los artistas que te influyen y, sinceramente, a mí me influyen aspectos inmateriales del comportamiento humano y de las emociones, y también las formas de la naturaleza cuando salgo a caminar – árboles, nubes, paisajes, animales… –, así que prefiero no fijarme en otros artistas precisamente para evitar eso, hacer algo parecido que ya exista. Mi objetivo es crear obras con un estilo o técnica novedoso, que no se haya visto antes.

¿Qué mensaje o emociones esperas transmitir a través de tus pinturas?

Despertar emociones en el espectador es mi meta, aunque no entiendan la obra o no la encuentren un sentido realista. Ni siquiera eso es necesario para que en un momento determinado una forma, una combinación de colores o una composición en concreto, llegue a través de la vista a las profundidades del ser, e inconscientemente te atrape o te llame la atención.

¿Qué técnicas o materiales prefieres utilizar en tu proceso creativo?

Hasta ahora solamente óleo y lienzo. Es la técnica y soporte con los que me siento cómodo, y nos conocemos ya un poco.

Obras del pintor Gustavo Fuentetaja / EPE

¿Cómo ha sido la recepción del público hacia tu obra en esta exposición? ¿Hay algún comentario o reacción que te haya impactado especialmente?

Al no ser de la zona tampoco me entero mucho de las reacciones del público, yo no estoy en la sala a no ser que tenga alguna visita concertada o me pase con algún amigo o familiar. Espero que esté gustando, aunque el arte es muy subjetivo, habrá opiniones de todo tipo imagino.

¿Cuáles son tus próximos proyectos o metas como artista?

Ahora mismo lo único que tengo en la mente es parar y ampliar la colección. Llevo desde junio del pasado año bastante liado con las exposiciones, y con ellas en curso me concentro peor para pintar. Necesito tiempo en blanco para inspirarme, tener ideas y llevarlas al lienzo.

Exposición de pintura en Pozuelo de Alarcón. / EPE

¿Cómo seleccionas los temas que quieres representar en tus obras? ¿Hay algún proceso específico que sigas para elegirlos?

Hay veces que escucho una palabra que me inspira y a partir de ahí desarrollo. Tengo una libreta donde con un lápiz trazo a modo boceto las formas que me van sucediendo por la mente, luego tengo que elegir los colores que le aporten un sentido al significado y llevarlo a la práctica sobre la tela. Otras veces, en cambio, me enfrento al lienzo en blanco y mediante un proceso más espontáneo y sin premeditar, voy conformando una idea a la que pongo un título al final. Ese final incierto, cuando se da esa última pincelada que tanto cuesta dar.

¿Qué papel crees que juega el arte en la sociedad actual? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del arte en la vida cotidiana?

En mi opinión, el arte y cualquier otra disciplina que aporte creación, pensamiento, innovación etc., colabora a mejorar la sociedad, es decir, favorecen el entendimiento humano y su puesta en común en muchos aspectos de la vida cotidiana. El arte no es sólo belleza, ya que ese es un concepto muy subjetivo y personal, es también intención, descubrimiento y aportación. Creo que son aspectos que unen a la sociedad, en estos tiempos que tanta falta hace.

¿Qué desafíos has enfrentado como artista en tu trayectoria? ¿Cómo los has superado?

Hacerte un hueco en el panorama artístico de alto nivel es muy complicado, hay mucha competencia y tienes que ofrecer algo muy bueno. Además, hablo por mí, te toca hacer a ti todo, tocas muchos palos y no sólo es pintar. Preparar convocatorias y exposiciones, certámenes de pintura, encargos, catálogos, dossiers, transporte y logística de obras y un muy amplio etc. Y entre todo eso tienes que tener momentos para inspirarte y saber qué realizar en tu próximo trabajo y llevarlo a cabo. Menos mal que eso último no lo contemplo como trabajo, sino como ocio, pasión y necesidad.

Además de la pintura, ¿te interesa explorar otras formas de expresión artística? ¿Has incursionado en otras disciplinas creativas?

No descartaría la escultura en un futuro, pero por ahora tengo suficiente con la pintura.

¿Qué consejos darías a los jóvenes artistas que están empezando su carrera en el mundo del arte?

Con 29 años casi que me considero yo un joven artista todavía. Pero en el arte siempre aconsejo ir con tu idea por delante, por muy descabellada e inentendible que parezca. Haz lo que realmente te gusta porque es la única forma de ser bueno en lo tuyo y más importante aún, ser feliz en términos generales. Eso requiere mucha perseverancia y convicción en que lo que haces saldrá bien y que, tarde o temprano, si realmente es bueno, será reconocido.

Siempre aconsejo ir con tu idea por delante, por muy descabellada e inentendible que parezca

¿Cómo influye tu vida personal en tu obra? ¿Hay experiencias personales que hayas plasmado en tu arte?

Eso siempre. Siempre las hay. Igual que en la novela o la canción. Al final son las experiencias y vivencias del pasado las que conforman nuestro carácter. Ese mismo carácter con el que sentimos, pensamos y, en mi caso, pintamos.

Gustavo Fuentetaja ha captado la atención del público con su exposición en Pozuelo de Alarcón / EPE

¿Cómo defines el éxito como artista? ¿Qué significa para ti tener éxito en tu carrera?

Para mí el éxito es poder compartir mis pinturas con los demás. Ya sea en una sala de exposiciones, en un periódico o en una pantalla del móvil o del ordenador. Hasta ahora, nada me ha hecho más ilusión que exponer en mi ciudad, y ver a amigos y familiares de toda la vida rodeados por mis pinturas en la misma sala. Poder comentar las obras con ellos y que me den su versión, su punto de vista de una obra en concreto, que nada tiene que ver con el significado que la quise dar yo, o a veces sí. Eso es precioso.

¿Qué opinas sobre el papel de las redes sociales y la tecnología en la promoción del arte y la conexión con el público?

Hoy en día eso es muy importante, la promoción y visibilidad a través de internet y redes sociales me refiero. Lo que para mí nunca podrá ser sustituido será la contemplación de una obra de arte en vivo. La pintura es materia, tiene tacto y relieve, tiene matices, la distinta luz que incide sobre ella y la cambia los colores, incluso tiene olor. Hay que ir a los museos y salas de exposiciones a presenciar esas obras, la sensación es brutal y nada parecida a verlo en una pantalla digital. Es reconfortante absorber la energía que habita en esos lugares.

Por último, ¿cómo te gustaría que la gente recordara tu trabajo como artista?

Del siglo XXII.

La exposición puede visitarse hasta el 12 de mayo, de miércoles a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.