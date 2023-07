Álvaro de Luna sube a Laura Escanes al escenario y le dedica una frase de Risto Mejide

Laura Escanes y Álvaro de Luna, en sus vacaciones de verano / Redes

Laura Escanes atraviesa una de las etapas más felices de su vida, y así lo ha comunicado la propia influencer en numerosas ocasiones desde que comenzó su relación amorosa con el cantante Álvaro de Luna. La catalana ha pasado de llevar el romance en secreto, a sincerarse con sus seguidores como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, no es la única que está dispuesta a gritar su amor a los cuatro vientos, pues su pareja Álvaro de Luna, ha querido hacerlo también dedicándole una de sus canciones.

Todo ocurrió durante el Zevra Festival celebrado en Cullera, donde el andaluz tenía preparada una sorpresa a Laura Escanes mientras interpretaba su tema "Todo contigo". Y es que, Álvaro de Luna subía a Laura Escanes al escenario para dedicarle una de las canciones más sentimentales del compositor, quien cantó la canción mirando a los ojos a la influencer y sin soltarse de la mano. La publicación de Laura, en la que asegura estar "en una nube", ya acumula más de 350.000 'me gusta' y un sinfín de comentarios de sus amigos y seguidores.

La metedura de pata de Álvaro de Luna en su dedicatoria a Laura Escanes.

Por su parte, el sevillano quiso dedicar además unas palabras a su pareja una vez habían bajado del escenario, publicando el vídeo en su perfil de Instagram y escribiendo una dedicatoria a Laura Escanes. "De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme, y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón. Ojalá dure para siempre, pero si no es así quiero agradecerte la bondad de ser el espejo en el que me miro desde que te conozco. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta" confesaba en su dedicatoria.

Sin embargo, era la siguiente frase la que causaba un gran revuelo en redes sociales, debido a su similitud con la frase que Laura Escanes compartía con Risto Mejide durante su matrimonio: "Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", siendo estas tres últimas palabras las que Risto y Laura siempre se dedicaban en redes sociales desde el día que contrajeron matrimonio. A pesar de que el presentador no se ha pronunciado, es probable que no haya encajado bien esta dedicatoria de Álvaro a su expareja.