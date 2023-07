Natalia Almarcha estalla contra Risto Mejide tras una nueva ruptura: "Que se olviden de mi"

Risto Mejide y Natalia Almarcha ponen fin a su relación / Agencias

1 Se lee en minutos



Risto Mejide y Natalia Almarcha vuelven a ocupar el foco mediático tras hacerse pública una nueva ruptura de la pareja. Tan solo unos días después de conocer que Risto y Natalia se habían dado una segunda oportunidad después de separarse durante varias semanas, ha sido en las últimas horas cuando la pareja ha dejado claro que las segundas oportunidades no siempre son buenas, pues el presentador y su pareja habrían puesto fin de nuevo a su relación.

Una reconciliación que no dudaron en hacer pública de manera instantánea, acudiendo incluso de la mano a la boda de Edurne y David De Gea el pasado 1 de julio en Mallorca. Tal y como cuentan en la revista Pronto, la farmacéutica habría puesto determinadas condiciones a Risto Mejide antes de darse esta segunda oportundiad.

"Si yo he pasado página, que se actualicen"

Unas condiciones que parecen no haber surtido efecto y habrían desencadenado en una nueva ruptura entre Natalia y Risto. Y es que, ha sido la propia Natalia Almarcha la encargada de hacer pública la separación del escritor en su perfil de Instagram, dejando claro que ha pasado página y que se encuentra rehaciendo su vida junto a otra persona: "Por mi salud mental necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", aseguraba la joven catalana.

Un mensaje de lo más revelador, que confirma que su relación con Risto Mejide está acabada y que se encuentra en un punto completamente diferente al que la prensa quiere creer. Sea como sea, lo que está claro es que entre el comunicador y la farmacéutica hay cuentas pendientes, y tal y como nos han demostrado en otras ocasiones puede haber un giro de los acontecimientos en apenas unos días.