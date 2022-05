Bono de U2 da un concierto espontáneo en el metro de Kiev

Bono brindó concierto por la paz en una estación del metro de Kiev / EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

El cantante irlandés Bono, líder de la banda U2, brindó un concierto espontáneo desde una estación del metro de Kiev, como aportación personal a la paz y coincidiendo con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la II Guerra Mundial en Europa.

"Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz", dijo Bono, según un vídeo colgado en la plataforma "Youtube" por varios portales ucranianos, en alusión al sangriento conflicto irlandés y a la guerra que ahora sufren los ucranianos.

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio, como 'Desire' y 'With or without you', aunque el momento crucial se dio cuando cantó 'Stand by me'.

La actuación de Bono se dio por sorpresa, sin previo aviso, y dentro de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales.

