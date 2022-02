Mirela, cinco veces favorita del público y relegada por el jurado de Eurovisión: “Me dijeron que TVE me había vetado”

A Mirela no le hace falta ningún apellido artístico. Las seis letras de su nombre resultan más que suficientes para ligarla al fenómeno Eurovisión. Ha intentado representar a España hasta en cinco ocasiones. Una de ellas para el formato junior. Quizá, la única vez en la que no hubo ningún tipo de polémica a su alrededor. Esta joven de 31 años siempre ha sido una de las grandes favoritas del público para ir al festival, pero nunca lo ha conseguido. Aunque puede que, en un futuro, lo vuelva a intentar. La última vez que lo hizo, en 2017, lo musical quedó deslucido por un supuesto tongo: su tema arrasó en las votaciones del público, pero al final ganó el candidato predilecto del jurado: Manel Navarro. Algo muy similar a lo que acaba de ocurrir con Tanxuguerias, Rigoberta Bandini y Chanel en el Benidorm Fest. “No he visto la preselección porque es algo que me hace más mal que bien. No es que se me haya quedado una secuela, pero lo que viví fue muy doloroso”, asegura la cantante que, a día de hoy, triunfa en Lío Ibiza, uno de los espectáculos de cabaret más exitosos en Ibiza.

Para ella, la música ha sido el gran pilar de su vida desde bien pequeña. Cuando apenas rondaba los 14 años, se presentó por primera vez a un talent-show: Eurojunior. Era de la preselección que TVE organizó, hasta en cuatro ocasiones, para elegir a la joven estrella que iría al certamen en su versión mini. De ahí salió, por ejemplo, María Isabel, Antonio José, Blas Cantó o Dani Fernández. Mirela participó en la segunda edición, donde su canción quedó a escasos votos de la vencedora: Antes muerta que sencilla. Por aquel entonces, el sueño europeo latía con más fuerza que nunca. "Fue el comienzo de todo, lo que realmente me impulsó a dedicarme a esto", recuerda con especial cariño. "Cuando eres una niña, vives las cosas de otra manera. No hay competencia, sino mucha diversión porque no hay tanta responsabilidad sobre ti".

