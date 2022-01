La industria Chanel: el laboratorio que hay detrás de la canción de España en Eurovisión

La intérprete Chanel Terrero participó en el Benidorm Fest avalada por la discográfica BMG

Contó con el trabajo de reputados compositores y coreógrafos internacionales

Cuando RTVE dejó en manos del público la elección del artista, España envió a Chikilicuatre. Desde entonces, busca fórmulas para poder escoger a su candidato

Chanel Terrero (La Habana, 1991) representará a España en Eurovisión 2022 tras ganar el Benidorm Fest, el concurso organizado por RTVE para elegir candidato.

La joven cubana —actriz, cantante y bailarina con un amplio currículum en televisión, cine y teatro de nuestro país— era hasta el miércoles pasado, día de la primera semifinal, una auténtica desconocida para el público. La canción que interpreta, SloMo, se publicó por primera vez en YouTube a finales de diciembre y apenas había llegado a las 100.000 reproducciones en el momento que comenzó el festival. SloMo es la primera y única canción de la artista y la del Benidorm Fest su primera actuación.

Que una cantante sin trayectoria en la industria musical se haya alzado con el primer puesto del concurso (gracias, en gran parte, a los votos del jurado) no se explica sin la maquinaria empresarial que tiene detrás.

Terrero es la apuesta de BMG, una discográfica perteneciente al conglomerado alemán Bertelsmann, también propietario de la editorial Penguin Random House, que lidera junto a Planeta el mercado de los libros en España. Solo ella y los ya consolidados Azúcar Moreno (BMG) y Rayden (Warner Music) tienen el apoyo de una gran discográfica.

Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, las dos favoritas del público, no cuentan con tal baza. Bandini no está asociada a ningún sello y la banda gallega sacó su primer álbum de forma independiente. Después fichó por Calaverita Records, una pequeña firma madrileña fundada en 2018. Además, tanto Terra como Ay Mamá, sus canciones, están compuestas por ellas. Aída Tarrío, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro firman su propia propuesta mientras que Rigoberta Bandini (el nombre artístico de Paula Ribó) comparte autoría con su pareja, el cómico Esteban Navarro, que participa en la actuación.

Un momento de la actuación de Rigoberta Bandini en la final del Benidorm Fest / RTVE

A Chanel, de acuerdo a las palabras de uno de los autores de su canción, la buscaron para interpretar SloMo.

"Tenía el tema desde hace un tiempillo y estábamos buscando a alguien que pudiera defenderlo de la manera más potente, más genuina y con más sass [actitud], como dirían en inglés", explicó Leroy Sánchez, el compositor, en una reciente entrevista en Radio 5. "Tuve la oportunidad de ver a Chanel, de ver lo que hacía, y dije: 'Es ella'. Esta canción es de ella y va a ser increíble. Nos conocimos y fue todo súper increíble. Todas las piezas del puzle encajaron perfectamente y seguimos trabajando en el proyecto".

Los otros cuatro compositores son reconocidos profesionales: el DJ holandés Arjen Thonen, la cantante brasileña Ibere Fortes, el compositor y productor inglés Keith Harris (ha trabajado con The Black Eyed Peas, Mariah Carey y Christina Aguilera) y la cantante canadiense Maggie Szabo.

Leroy Sánchez no es nuevo en RTVE. Nacido en Álava hace 31 años, triunfó siendo aún adolescente al subir sus canciones a YouTube. Con 20 años se mudó a Estados Unidos, primero a Miami y después a Los Angeles, donde reside actualmente. Sánchez compuso la canción que llevó España el año pasado a Eurovisión: Voy a quedarme, de Blas Cantó, que quedó en la posición 24 de 27. También es el autor de Make you say, la canción que interpretó en el festival de Benidorm Sara Deop, de estilo y puesta en escena muy similar a la de Chanel.

Para la coreografía de SloMo —muy trabajada y una de las principales bazas del tema—, la candidatura de Chanel contó con el trabajo de Kyle Hanagami, un coreógrafo de Los Angeles que ha creado bailes para Jeniffer López, Ariana Grande y Britney Spears. "La vi en Instagram. Ni siquiera había sacado ningún tema, ni tenía una gran base de seguidores, pero tenía talento y pasión así que la contacté para ver si podía ayudarla a hacer sus sueños realidad", explicó Hanagami en Instagram. "Este es el producto de su sueño".

Aunque el presupuesto de RTVE para la organización y emisión del Benidorm Fest incluye algunos conceptos que cubren los costes de los participantes —además del alojamiento y dietas, hay partidas para alquiler de equipos e instrumentos y medios técnicos, según desveló Newtral a través de una petición de transparencia—, el grueso del gasto corre por su cuenta.

Un momento de la actuación de Tanxugueiras en el Benidorm Fest / RTVE

"Una parte sí la asumen los artistas", explica Juanma Fernández, fundador del medio especializado en televisión Blúper. "Y en las puestas de escena más trabajadas se nota. Yo he hablado con gente como Javiera Mena o Xeinn y reconocen que han palmado pasta". Según ha podido saber este periódico, los vestidos de Rigoberta Bandini y sus compañeros salieron íntegramente de su bolsillo.

Vestuario, cuerpo de baile, coreógrafos... Una buena actuación requiere dinero. Chanel fue, de hecho, la única que llevó un traje en la semifinal y otro distinto en la final: en ambos casos, monos con transparencias y pedrería diseñados por la famosa drag-queen Carmen Farala.

"Depende del equipo de cada artista. Hay sellos discográficos que han invertido lo que han visto oportuno", añade Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión. "De ahora en adelante, RTVE es la encargada de todo esto. De hecho, los vestidos de Chanel son de Farala y en la rueda de prensa posterior a la final le preguntaron si iba a llevarlos a Eurovisión. Rápidamente la jefa de RTVE dijo que habría que hablarlo".

El gran negocio eurovisivo

Josep Manuel Silva es periodista, abogado y buen conocedor del sector musical. Durante años trabajó con el artista internacional Álvaro Soler y reflejó todo lo que aprendió del negocio en un libro. Además, fue consejero de Televisión Española durante entre 2007 y 2012 y presidió el ente público en 2012, cuando la presidencia era rotativa.

"En aquella época, después de los años de Operación Triunfo, nos llegó una propuesta para abrir la selección de Eurovisión. Fue el año de Rodolfo Chikilicuatre. Aquello se fue de las manos", relata. "Era una apuesta de Buenafuente presentada en broma desde otra cadena. Nosotros teníamos un candidato, La Casa Azul, con una canción, Revolución Sexual, muy buena. Pero la candidatura era abierta y ganó Chikilicuatre. De aquello salió una lección: nunca abras totalmente al público, porque te pueden colar algo así".

Desde entonces, continúa, RTVE ha intentado buscar el sistema adecuado para seleccionar buenos candidatos. Cuando Silva —ya fuera de la empresa pública pero aún vinculado a la música— supo que se celebraba el Benidorm Fest, revisó las bases e intuyó que, por cómo estaba montado el sistema de votación, era muy posible que TVE tuviera su "candidato oficial".

La mecánica consistía en que el 50% del voto lo decidía un jurado formado por tres personas de RTVE y dos expertos internacionales, el 25% un jurado demoscópico de 350 personas (del que apenas ha habido información) y el 25% restante, el televoto del público.

Chanel gana el Benidorm Fest y su plaza por España a Eurovisión 2022. / RTVE

"La gente tiene que entender que esto es un gran negocio para los autores y las discográficas. Cuando la canción suena en televisión o radio genera dinero en derechos", dice.

En ediciones anteriores de Eurovisión, RTVE imponía a los artistas quedarse con el 50% de los derechos editoriales generados, tal y como desveló Bluper. Este año, sin embargo, la cadena ha renunciado a ganar dinero de vuelta con la canción escogida y ha permitido que el 100% de los derechos sean para los autores. En el caso de Chanel, este dinero será para los compositores y productores, dado que ella es la intérprete.

¿Por qué el jurado ha apoyado su candidatura por encima del resto si no va a ganar dinero con su canción? "Yo creo que la palabra correcta es sinergias", dice Silva. "Probablemente sea producto de un pacto. A RTVE le interesa que vaya alguien con un equipo detrás. Pero son acuerdos que van más allá. Las discográficas tienen representación, booking y RTVE trabaja con ellas. Estoy seguro de que, tal y como ha ido la cosa, en las altas instancias hubieran deseado que ganaran Rigoberta o Taxungueiras pero que RTVE lo tenía muy blindado desde el punto de vista comercial".

El periodista recalca que la mejor interpretación de la final fue "sin duda, la de Chanel. Puesta en escena, segundo vestuario, bailarines, profesionalidad... Ahí fue cuando investigué qué había detrás y lo comprendí todo. Ella participa en condiciones muy diferentes al resto", afirma. "Un proyecto así no se presenta si no sabe que tiene el 99% de posibilidades de ganar. No es un tongo, ni una estafa. Es negocio".

Los q ganan dinero de verdad en eurovision son los autores de las canciones, en derechos de autor. Por eso no han ido ni Rigo ni las gallegas, autoras de sus canciones. Va así. Y sé muy bien cómo funciona. Lo importante no es ganar sino generar derechos para los autores. — Josep Manuel Silva (@JotaMSilvaA) 29 de enero de 2022

El fundador de Bluper, que ha pasado toda la semana en Benidorm cubriendo el festival, explica que el nombre de Chanel empezó a sonar el primer día.

"Se comentaba en los mentideros que iba a ganar. Era la única candidatura con una gran discográfica, que se había dejado dinero en compositores y coreógrafo", dice. "Creo que puede dar muy buen show y que conseguirá un gran puesto en Eurovisión. Pero no hay autenticidad alguna: es un producto que se ha ido creando".

RTVE no ha publicado el desglose de votos del jurado ni del público, pero consciente de la polémica que se está generando alrededor de la ganadora ha emitido un comunicado de crisis para abrir "un diálogo participativo" que mejore el proceso en futuras ediciones.

"La reacción del público no hace justicia al proyecto que hay. Los artistas se han expuesto a una experiencia muy demandante y, después de toda esta semana, la reacción deja mal sabor de boca", concluye el experto en Eurovisión Luis Mesa. "En cuanto se desvela el ganador, volvemos a la toxicidad de siempre. Y lo que se busca es que esto avance en el tiempo".

