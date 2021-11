Jack Kirby, el rey del cómic al que 'Eternals' devuelve su trono

El universo cinematográfico de Marvel se adentra en los mitológicos Eternals, cómic cuya versión cinematográfica se acaba de estrenar en cines. Repasamos aquí la trayectoria de su imprescindible actor, difuminado en los últimos tiempos por la fama de Stan Lee

Jack Kirby, dibujando.

5 Se lee en minutos Quim Casas



Por supuesto que Stan Lee fue durante décadas el ideólogo de los cómics Marvel, pero sin los dibujos de Jack Kirby (y su creación de personajes, que no todo fue por obra y gracia de Lee) nada, probablemente, habría sido igual. En la edad de oro de la Casa de las Ideas brillaron grandes dibujantes: John Romita, Steve Ditko, los hermanos John y Sal Buscema, Gil Kane, Carmine Infantino, Jim Starlin... Pero Kirby era Kirby, alguien además más elegante que todos ellos, de anatomías precisas, secuenciaciones fluidas y experimentos expresivos, y eso, en la ilustración de superhéroes, era un don añadido. Ocurre que Lee, el guionista, falleció en 2018, después de remover y renovar todos los universos posibles de sus personajes con éxito considerable, mientras que Kirby, el que daba cuerpo a sus ideas, lo hizo antes, en 1994, cuando el universo superheroico no daba en los tebeos, y mucho menos en el cine, los réditos actuales. Para las nuevas generaciones, Lee sigue siendo Dios. Kirby es una sombra algo difuminada del pasado. Craso error.

Por eso la adaptación de Eternals dirigida por Chloé Zhao es tan importante desde una perspectiva histórica, ya que se trata de uno de los pocos cómics creados, escritos y dibujados en solitario por Kirby a lo largo de su carrera, sin compartir autoría con Lee. La colección The Eternals empezó a publicarse en julio de 1976 y era una especie de refundición de un intento de cómic mitológico, Nuevos dioses, que Kirby había creado en 1971 cuando abandonó durante un tiempo Marvel para irse a la editora rival, DC Comics.

Viñeta de 'Eternos'.

/ Jack Kirby

De regreso a las instalaciones marvelianas, reactivo aquel proyecto -cancelado al poco de aparecer-, cambió el título, modeló nuevos personajes y dio vida a una serie en la que el concepto de superhéroe se transmutaba en algo distinto a través de la mitología y la ciencia ficción. Tampoco fue un éxito, pero tras su cancelación, muchas de sus ideas y personajes fueron expandiéndose por el universo Marvel. En 1985 apareció una miniserie dibujada por Sal Buscema, mientras que John Romita Jr. y Neil Gaiman la actualizaron en 2006 integrándola con otras figuras del ecosistema Marvel, algo en lo que Kirby nunca había creído.

El autor pateó las calles de su Nueva York natal cual Weegee de los dibujos, conociendo a gánsteres y policías. Hecho a sí mismo. "Eres el John Garfield del mundo del cómic", le dijo su amigo Will Eisner. Estos dos titanes del tebeo mantuvieron una charla en la convención de cómics de San Diego en 1982. Reproducida en el libro Shop Talks. Conversaciones con Will Eisner, es una mina de información veraz sobre la edad de oro del cómic estadounidense. Kirby le contó al creador de The Spirit que las ideas eran suyas, que creó Spider-man con su amigo Joe Simon -en una historia nunca publicada titulada La araña de plata- fuera de DC y Lee se lo llevó después a su editorial.

De Kirby fue por ejemplo la configuración de Hulk, La Masa, bajo la influencia dual de ‘Doctor Jekyll y Míster Hyde’

Eisner le pregunta si Lee escribía los guiones de lo que hacían por entonces, y Kirby contesta categóricamente: "No, Stan no escribía; lo hacía yo". De Kirby fue por ejemplo la configuración de Hulk, La Masa, bajo la influencia dual de ‘Doctor Jekyll y Míster Hyde’. Y explica cómo la editorial quiso cancelar la serie del gigante verde a los tres números, pero entonces los comic books de superhéroes ya habían entrado en el ámbito universitario y tenían un público nuevo y entregado. El Hulk de Kirby y Lee es hoy un clásico.

Página de 'Dinosaurio Diabólico'.

/ Jack Kirby

Como el resto de los personajes que crearon juntos, superhéroes humanizados como Los 4 Fantásticos, X-Men, Los Vengadores, Estela Plateada... Kirby empezó en los estudios de animación de Max Fleischer, debutó como ilustrador en el estudio de Will Eisner y Jerry Inger a finales de los 30, pasó un periodo en la editorial del empresario Fox, en el que cobraba 15 euros por retocar los dibujos de otros, y tuvo su primer periodo de esplendor en la fecunda colaboración con Joe Simon en la editorial de Martin Goodman -tío de Stan Lee- que daría como principales frutos My Date y Young Romance, primeros cómics románticos de la época, y, en 1941, Capitán América, escrito y dibujado a lápiz por Kirby y rotulado y entintado por Simon.

'Quién dibuja el guion también debe escribirlo" era el lema de Kirby

Al entrar en Marvel en los 60, Kirby tenía este lema: "Quién dibuja el guion también debe escribirlo". La autoría se la repartiría con Lee, que más que escribir guiones, era un polvorín de conceptos. Fueron el auténtico dúo dinámico de Marvel durante años. Kirby modernizó al mitológico Thor basándose en Los tres mosqueteros y rodeándolo de otros personajes. Sus contribuciones gráficas fueron revolucionarias: "Hacía salir a los personajes de las viñetas, les hacía saltar por la página de forma cohesiva para facilitar la lectura".

A Kirby le influenciaron Milton Caniff, Hal Foster y Alex Raymond, clásicos antes que él. Kirby influyó a legiones, como queda patente en el libro Jack Kirby’s heroes and villains (1994), un compendio de sus personajes característicos entintados por Mike Allred, John Byrne, Frank Miller, Geof Darrow, Dave Gibbons, Jim Lee, Mike Mignola, Mark Schultz, Jim Steranko, Dave Stevens y Jim Starlin, entre otros. Ahí es nada.

Capitán América: El bicentenario, editado aquí en 2000 en formato gigante, es una obra mayúscula. En la segunda mitad de los 90 se publicó la revista The Jack Kirby collector. The Art of Jack Kirby, lanzado a todo lujo dos años antes de su muerte, es un compendio esencial de su obra. Y para quienes quieran conocer de dónde vienen los Eternals, Planeta DeAgostini compiló en 2005, en la colección Jack Kirby: Cuarto mundo, los 11 números que llegaron a publicarse de Nuevos dioses.

