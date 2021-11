Los autores ganadores del último Premio Planeta: "Carmen Mola no tiene límites"

(I-D) Los escritores Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, conocidos como Carmen Mola, posan junto a la autora Paloma Sánchez-Garnica Martínez.

Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, los tres autores detrás del seudónimo Carmen Mola que se han alzado con el último Premio Planeta por su novela 'La Bestia', han afirmado este jueves que el personaje creado para escribir novelas "no tiene límites". "Cualquier barbaridad que se le ocurra a uno, la va a hacer", ha contado Díaz durante la presentación del ganador y finalista del Premio Planeta en Madrid, en un acto celebrado en el Instituto Cervantes. Así, el guionista ha recordado cómo ya en su primer libro, la escena inicial era la de un cadáver comido por los gusanos.

Sin abordar la polémica surgida tras la concesión del premio -al conocerse que había tres hombres detrás de un nombre de mujer, lo que conllevó críticas de varios sectores-, los tres autores han desvelado parte del proceso creativo que llevan a cabo bajo este seudónimo. "Desde el principio nos propusimos la machada de hacer una novela con 100 capítulos y que cada uno de ellos terminara en alto. Es nuestro proyecto ambicioso de novela trepidante y pasapáginas, aunque sabemos que es muy difícil", ha señalado Mercero.

Por su parte, Martínez ha admitido que una de las claves durante el proceso de creación es "la humildad", llegando incluso a "terminar por no saber en realidad qué ha escrito cada uno". "En el proceso se ha creado un estilo misterioso que ya es el de Carmen Mola y no el de Antonio, Jorge o yo mismo", ha apuntado. "Esto surge de una cuestión de humildad, porque queremos poner por delante de todo a la novela. Somos guionistas antes que escritores y ya estamos acostumbrados a lo de ser apaleados, así que no nos importa renunciar a esto porque lo que queremos es la mejor novela posible", ha bromeado Martínez.

Por primera vez en la saga creada por Carmen Mola, se trata de un thriller histórico y de un viaje al pasado en lugar de un caso actual. 'La bestia' se sitúa en el Madrid de 1834, asediada por una epidemia de cólera que convierte a la capital española en "una barrera para entrar y salir". "Madrid es una ciudad a la que amamos y tenemos la suerte de poder decir que madrileños somos todos. Es un personaje más en la novela en un momento muy salvaje y, al final, el resultado es un retrato deformado de lo que estamos viviendo ahora", ha remarcado Díaz.

De hecho, Martínez ha desvelado que la historia de este libro comenzó con el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "No sabíamos qué iba a pasar en el presente, así que miramos al pasado", ha destacado.

Los últimos días de Berlín

Por su parte, la autora Paloma Sánchez-Garnica, finalista por su novela 'Últimos días en Berlín', ha recordado que rescatar estos episodios de nuestra Historia reciente puede servir a la sociedad actual para "estar en alerta", porque "los males del pasado también pueden volver".

"Nos equivocamos si pensamos que esto ya no volverá. Nació un Hitler, nació un Stalin y puede volver a nacer otro. Todo totalitarismo lo primero que hace es perseguir y tratar de silenciar a escritores y periodistas y esto, por lo tanto, es una reivindicación de la libertad", ha señalado la escritora.

'Últimos días en Berlín' recorre los años en que comenzó la revolución rusa hasta llegar a los últimos momentos del nazismo en Alemania. "Lo que hay que preguntarse es cómo es posible que una sociedad tan civilizada como la alemana apoyara de forma entusiasta el nazismo o bien prefirieran mirar hacia otro lado", ha concluido.

